華航印度撤僑專機　5月4日載南亞台人回台

▲華航。（示意圖／ETtoday資料照）

文／中央社記者康世人新德里25日專電

在外交部與駐印度代表處安排下，與世界台灣商會聯合總會等台商組織協商後，決定租用華航專機於5月4日晚間7時在新德里搭載南亞的台商與台僑返台。

根據駐印度代表處先前的初步統計，包括印度、孟加拉等地共200多名台灣人表達搭乘華航專機回台的意願。

但部分已表達意願的台商和台僑後來又考量前往新德里的交通有困難，或者還有其他考量，因而放棄搭乘專機。駐印度代表處今天再度展開搭機意願調查，明天截止，預計27日向華航做最後確認並估算專機票價，開始接受訂位。

由於專機是使用者付費，所以票價將根據搭乘人數的多寡來分攤。

印度幅員遼闊，許多居住在加爾各答、孟買等其他城市的台商和台僑雖想搭乘專機，卻遇到印度全國封鎖，國內航班停擺。若搭車前往新德里，往往需要數天才能抵達。除沿路會遭警察盤查外，還增加感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）風險，因而部分台商和台僑暫時放棄搭乘專機。

在聽取台商意見及多方協商後，駐印度代表處今天發函給孟加拉和印度各地的台灣商會和台僑組織表示，在駐印度代表處協調安排下，世界台灣商會聯合總會名譽總會長劉雙全、前總會長黃正勝及孟加拉台灣商會協商後，決定租用華航專機於5月4日晚間7時，從新德里英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）搭載南亞的台商和台灣僑胞回台。

官員透露，華航撤僑專機訂於印度結束全國封鎖後的隔天啟航，就是考量報載印度國內航班預計5月4日復航，可解決印度其他城市台灣人無法搭印度國內航班到新德里的問題。

駐印度代表處官員呼籲，如果想搭乘5月4日的華航專機，應及早籌劃前往新德里的交通方式。

此外，孟加拉台灣商會有20多人已決定從孟加拉包機前往新德里，以搭乘華航專機回台。

印度武漢肺炎疫情嚴重，短短一個月確診病例從千例增加到今天的2萬5000多例；孟加拉則有近5000個確診病例。由於兩國的病毒篩檢率仍然較低，不利疫情防控，因而旅居兩國的部分台灣人希望搭專機返台。