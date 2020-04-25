班導「瘋了般撲過來」...少女百貨公司8F跳樓亡！現場群眾竟歡呼鼓掌

記者蔡儀潔／綜合報導

19歲的女學生小奕（化名）因在讀高中時遭吳姓班導猥褻，「他瘋了般撲過來」，被診斷為抑鬱症和創傷性應激障礙，曾4次自殺未遂。就在去年6月，小奕從百貨公司8樓跳樓輕生，現場數百名市民駐足觀望，期間更有人起哄「快跳」。如今，一審宣判出爐了，但網友紛紛怒批「太輕了！」

▲小奕跳下樓後不幸死亡，負責救援的消防員當場崩潰，哭聲撕心裂肺。（圖／翻攝自秒拍）

據《紅星新聞》報導，19歲的小奕去年6月20日坐在百貨公司8樓平台上，現場有數百名民眾駐足觀望，他們沒有想去救這個女孩，而是不時發出鼓掌和歡呼聲，更有人慫恿「快跳」。

事件僵持近4小時，傍晚7點多，女孩最終跳了下去，當場身亡。現場影片顯示，參與營救的消防員曾拉著小奕的手臂久久未鬆開，女孩墜亡後2名消防員當場崩潰大哭。

▲涉事的吳姓班導化學教得很好，性格穩重，他曾被評為市級模範班主任、骨干教師。（圖／紅星新聞）

經過調查，原來在2016年9月5日，小奕在學校參加暑期補習時因身體不適，留在公寓休息，結果遭到吳姓班導師猥褻。根據小奕生前寫下的控訴書，當時吳老師突然開始動手動腳，「他瘋了般撲過來，抱住我不鬆開，我渾身無力，我很害怕」，隨後更是對她親吻摟抱、咬耳朵、撕衣服。

「我還對未來充滿美好的嚮往，那一刻，一切都沒有了」，小奕因此被診斷為抑鬱症和創傷性應激障礙，曾4次自殺未遂，但學校非但不理會、 甚至袒護吳老師，認為她小題大做，同學們也紛紛嘲笑，小奕想努力恢復學習，卻再也無法集中精神，最終走上了絕路。

▼ 小奕生前寫下的控訴狀。（圖／紅星新聞）

本月10日，甘肅慶陽「跳樓女孩」事件相關案件一審宣判，被告人吳某厚犯強制猥褻罪，判處有期徒刑2年，禁止在刑罰執行完畢之日起3年內從事教師、家庭教育指導，教育培訓等與未成年人有密切接觸的相關職業。

對此結果，小奕父親表示很難接受，因女兒跳樓自殺和被告人吳某厚猥褻之間，被指沒有直接因果關係，沒有算入起訴內容，他將會繼續上訴。實際上，這4年來小奕父親持續為此事奔走，身體已嚴重透支，工作也受到影響，小奕弟弟更因此事受到心理傷害，希望能得到公正的處理結果。

消息傳出後，網友紛紛怒斥判決結果太輕了，「才兩年？？？」、「還不如撬了輛電瓶車的判的重」、「便宜了這種禽獸教師」、「兩年？這跟沒判有什麼區別」、「偷電瓶車都判五年，這個才判兩年，是不是有點太不公平了，呵呵！！！」。

▼ 事發地點。（圖／紅星新聞）