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一整排「Tiffany藍魚骨」！她吃一半嚇爆：感覺可怕　內行解答長知識了

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▲「Tiffany藍魚骨」一整排！她一看嚇爆：感覺可怕　內行解答...長知識了。（圖／翻攝自臉書／新竹大小事）

▲原po看到綠色魚骨皮皮剉。（圖／翻攝自臉書／新竹大小事）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在家吃魚時，赫然發現部分魚骨竟呈現Tiffany藍的詭異顏色，於是急忙停下入口的動作，轉而發文求解。許多網友看完熱心解答，並笑說這是正常現象。

女網友在臉書社團「新竹大小事」發文直呼，「誰可以告訴我，這魚的骨頭為何是綠色的？感覺很可怕...很噁心。」

請繼續往下閱讀...

只見這塊魚肉上，魚刺一排出現夢幻的Tiffany藍，原po還提到，「我也不知道是啥魚，看到新鮮就買。不過，吃完前段是正常的，這是中段很綠，後段則只有些許綠色。」

水針魚。（圖／東森新聞）

▲這是正常現象。（圖／翻攝自臉書／新竹大小事）

其實，綠色骨頭是鶴鱵科魚類的主要特徵之一，並非遭到汙染。而不少內行人一看便知曉，表示「水針魚，魚骨是綠色，魚肉Q彈好吃」、「這種魚叫鶴鱵魚，俗稱青旗，夏天寄生蟲多，要煮熟才能吃，魚骨綠色是正常的，並不是整段都有，每一隻魚綠骨的地方都不盡相同」、「請不用擔心，這是水針魚，牠本身魚骨就是這樣的顏色，我們漁場最近也抓很多」、「這應該是青旗的肉」。

po文引起熱烈迴響，網友們也紛紛回應，「牠老婆跟人跑了」、「我曾吃過秋刀魚，也曾遇過綠色的」、「綠到骨子裡了」、「小時候家裡常有，但我也是不敢吃」、「魚肉好吃嗎？哈哈」。

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