不受疫情影響！這「5星座」財運旺到擋不住

▲有些人不受疫情影響，依舊荷包滿滿財運滾滾來。（示意圖／視覺中國）



生活中心／綜合報導

受到疫情影響，有些人生意變差、有些人被放無薪假，不少人吶喊荷包空空，科技紫微網整理出「不受疫情影響，財運旺到擋不住」TOP5星座，快來看看自己有沒有這麼旺！

第五名：生肖「狗」

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生肖「狗」的朋友最近走「正財運」，有很多投資機會出現，記得要仔細研究，選出最有利的潛力股投資，記得把眼光放長遠一些，才能放長線釣大魚，另外，偏財運較不佳，千萬不可沉迷於賭博。

第四名：生肖「牛」

生肖「狗」的朋友可以說是「好運當頭」，非常好運！正財收入通常都符合你的預期，有時還能超出預期，讓你有意外之財的感覺，但做各種投資時得注意量力而為，不要太貪心，否則會連本帶利反被套進去。

第三名：生肖「猴」

生肖「猴」的朋友有吉星拱照，財運很旺，可以嘗試各種可能，尤其是有做生意的朋友，整個是財運滾滾來，若是銷售、服務同時顧好，將會蒸蒸日上，更上一層樓。

第二名：生肖「龍」

生肖「猴」的朋友財運亨通，有利於投資與經營，今年可以著重在口碑行銷，將會有不錯收穫，上班族的你也會因為工作表現突出、業績提升等因素得到加薪或豐厚獎金。

第一名：生肖「豬」

生肖「豬」的朋友，不論是正財，或是偏財都超旺！在求財方面，你不僅點子變多，連眼光都變得犀利，有創業打算的朋友，可以做好準備，伺機而動搶佔先機，先前未處理的財務問題，今年也有機會解決。