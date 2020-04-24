讓男性上超市採購　大阪市長：女生東挑西挑花太多時間

▲日本大阪府知事。（圖／記者謝婷婷攝）



實習記者周依儒／綜合報導

日本大阪市市長松井一郎23日出席疫情記者會時表示，由女性去超市買東西會花太多時間在比較和挑選上面，造成超市內有大量人潮，所以應該由男性去買才對。此番言論一出，立刻引起日本民眾譁然，當下也有記者立刻詢問市長這樣的說法是否帶有偏見？沒想到松井一郎竟回「在我家就是這樣」。

根據《共同社》報導，當記者詢問要如何解決餐廳營業額下降和超市人潮擁擠的問題時，松井一郎竟然回答應該要改成讓男生去超市買東西，因為女生會在裡面選東選西，這樣就會花比較多時間，但男生就會立刻拿到自己要的東西去結帳，所以在這種非常時期應該讓男性出門採買，這樣也可以減少超市內人擠人的狀況。

▲大阪市長表示在這種疫情期間應該減少讓女性出門採購。（圖／unsplash）

另外，松井一郎也提到可以以出生月份來分流民眾進超市採購，像是奇數月生的就奇數日再進去買，偶數日的則反之。不過當下也有媒體立刻舉手詢問市長此番言論是否帶有偏見，因為買東西的時間長短和性別並沒有關係。對此，松井一郎則回覆「至少在我家就是這樣」

松井一郎此番言論也引起許多日本網友討論，紛紛表示「購物時間長短應該只跟個性有關吧」、「什麼性別刻板印象啊」、「媽媽和太太是因為要看菜的營養和價格吧」、「男生根本不會挑，只拿自己知道的東西」、「大男人主義」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

