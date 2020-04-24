韓國瑜就是要普篩！陳時中：個人自由「但不可用公務資源」

▲疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

高雄市府堅持對醫護人員進行普篩，對此，流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不是篩檢出來的結果都一定正確，篩檢的時間點也會大大影響正確性，若將心力放在偽陽性的民眾身上，恐怕過一陣子又變陽轉陰，等於浪費時間與力氣，還會漏掉陰轉陽者，此外若不在通報範圍內篩檢者，不可使用公務資源。

高雄市長韓國瑜表示以防疫為由，要讓第一線醫護人員做篩檢，此舉也引起醫護人員反彈，甚至質疑試劑來源。韓國瑜24日強調要做篩檢共有3重點，市府抱持著「感恩的心」來協助，當然也是醫護人員「自願參加」，最後必須得到「中央同意」。

請繼續往下閱讀...

對於韓國瑜喊出，對醫護人員做篩檢，引起不少反彈，甚至還有質疑普篩試劑來源。罷韓法定領銜人陳冠榮醫師、台灣醫事行動聯盟發起人吳欣岱醫師，於SARS防疫期間和平醫院封院第一天的17年後強調，普篩並不是醫護人員對抗武漢肺炎的盾牌，更像是一把架在醫護身上的利劍，參與反韓國瑜普篩連署的高雄醫護相關人員，截至24日08時止，連署人數已超過3,279人。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

陳時中表示，普篩這題目真的要好好研討，外界可能以為有篩檢，出來的結果都一定正確，但其實有很多陰性轉陽性、陽性轉陰性的經驗，換句話說，採檢的時間點很重要，時間對就可以提高正確性。

陳時中表示，很多人以為篩檢後抓出陽性者就好，但若將醫療資源投入後，陽性者又轉為陰性，恐怕就是浪費資源，也會忽略陰性轉陽性者，他強調，篩檢是科學問題，必須考慮有效性與必要性。

陳時中表示，任何人要做篩檢當然是個人自由意志，但不在通報系統中不能動用公務資源，其他的當然是自由選擇。公務防疫物資必須控制在相當量能，遇到突發狀況才能有餘力的處理。