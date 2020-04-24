LIVE／磐石艦初驗傳「30人有抗體」　指揮中心14:00說明

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敦睦艦隊官兵爆群聚感染，中央流行疫情指揮中心已針對磐石艦全員377人檢驗抗體，結果傳出30人體內帶有抗體，也代表這些人都曾經被感染，而今（24日）起另外兩艦人員也將採血驗抗體，盼使艦隊染疫的樣貌更加清晰。針對最新疫情及防疫作為，指揮中心下午2點召開記者會說明。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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國內在18日確認敦睦艦隊出現確診病例後，隨即要求3軍艦700多人集中檢疫並且進行第一次PCR病毒核酸檢驗，而過去3日新增的確診個案都是二次採檢「陰轉陽」。指揮中心19日針對磐石艦5名曾就醫人員檢驗抗體，發現3人陽性，且有一名個案同時出現PCR「陰轉陽」。為釐清案情，指揮中心已針對磐石艦377人進行抽血，分送疾管署昆陽實驗室、中研院、台大檢驗抗體。指揮中心今起也將針對康定及岳飛2艦成員進行抽血檢驗抗體，作為進一步釐清比較。

針對磐石艦官兵抗體檢驗，昆陽實驗室已檢驗完畢，確實有人出現陽性。陳時中昨日在記者會中指出，另外兩個實驗室還沒完全，除血液抗體檢查結果外，還要合併PCR檢驗結果、相關症狀起始與病程時間等一共3項資料，目前仍持續蒐集資料，蒐集完畢後將提供相關團隊進行綜合研判，故仍需時間。