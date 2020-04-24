為海軍聲援打氣！　網推「我，挺海軍！」頭貼特效框

▲ 網友特別製作「我挺海軍」特效框，希望民眾能一同為海軍打氣 。（圖／經曾翊成授權使用）

實習記者羅明輝／綜合報導

海軍敦睦艦隊近日爆發群聚感染，截至24日止染疫人數累計30人，引起外界譁然，整個海軍也連帶受到砲火波及。對此，不少網友陸續在臉書發文、連署的方式「聲援海軍」，甚至還有人特地設計「我，挺海軍」的大頭貼特效框，希望大眾能一起換上專屬頭貼，替海軍打氣、加油。

網友「曾翊成」22日在臉書社團「海軍艦隊風雲」分享了自己所製作的2款大頭照特效框。他提到，自己去年做了「我海軍我驕傲」的一款特效框，結果沒有想到這次會因為新冠肺炎「敦睦艦」事件，意外引起不少海軍同仁共鳴，許多人都在這2天紛紛換上這個特效框。

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曾翊成21日晚上也特別再上架另一款「我，挺海軍！」特效框，希望提供給「不是海軍弟兄，但也想為海軍鼓勵、加油」的民眾使用，讓他們藉由更換專屬大頭照這樣小小的舉動，給予面臨輿論壓力的海軍大大溫暖。

換上「我，挺海軍！」特效框

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換上「我海軍我驕傲」特效框

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