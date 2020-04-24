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美國務卿：美國可能不會再給一毛錢！　批譚德塞失職「WHO必須徹底重組」

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▲▼國務卿蓬佩奧出席AIPAC會議。（圖／路透）

▲蓬佩奧接續總統川普的炮火，繼續以停止捐獻威脅WHO改組。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美東時間周三（22日）表示，由於對新冠肺炎疫情的處理不佳，WHO有必要進行根本的重組，而身為組織最大的捐獻國美國，可能再也不會拿出一毛錢給WHO。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖顯示，截至台灣時間24日上午5點30分，美國累計確診人數達86萬4415例、累計死亡4萬7892人，共已對466萬250人實施檢測。

《紐約時報》（The New York Times）報導，民主黨眾議員在信中群起指控川普政府防疫不力，卻硬要拿WHO開刀當替罪羔羊。總統川普上周公開質疑WHO以中國為中心繞著轉，還把第一捐助國美國晾在一旁，幫助中國向全球散播假消息；民主黨眾議員22日在信中呼籲，川普應盡快恢復美國對WHO的資金捐助。

當天稍早，蓬佩奧說美國「強烈相信」中國並沒有及時通報疫情爆發，而位居要職的WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom），也沒有在會員國不遵守規則時，盡到向大眾公開疫情的責任。

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲譚德塞過去4個月多次讚賞中國防疫表現，反擊來自全球的輿論。（圖／達志影像／美聯社）

蓬佩奧接受《福斯新聞》訪問時，並未對民主黨的諫言軟化，反而更進一步要求WHO必須改頭換面，以補足組織的缺陷。主持人問及川普政府是否會想改組WHO的領導層，蓬佩奧回答美國的作為還可能更進一步，甚至再也不會簽下任何一張支票，把一絲一毫國人繳交的稅金捐給WHO。

美國過去一直是WHO的最大捐獻國，2019年共提供4億美元，占全部預算的15％左右；然而美國卻是當前疫情爆發最嚴重的國家，其86萬人染疫的龐大數量，甚至是第2到第6順位的國家，染病人數的總和，依序為西班牙、義大利、法國、德國和英國。華府一名高層官員上周向路透社表示，從WHO省下來的錢，有可能會轉移到其他國際組織。

面對美國及各界指控，中國政府自疫情之初及不斷強調，自身防疫處理的透明度及速度，WHO過去數個月也多次讚揚中國政府防疫有力，並且因為中國的犧牲，才換取世界的安全。

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