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駁美「妖魔化」指控　崔天凱：中國已盡力做到透明

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▲崔天凱,卡特 。（圖／翻攝自中國駐美大使館官網）

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／翻攝自中國駐美大使館官網）

記者陳政錄／綜合報導

隨新冠肺炎疫情持續，美國指控中國隱匿，並稱要調查WHO與武漢病毒研究所。對此，中國駐美大使崔天凱在日前參與一場視訊會議時，強調「中方已盡力做到透明」，並提及中方已向美方提供超過14億個口罩。至於兩國輿論相互「妖魔化」時，應該把那些「受自身政治目的驅動」的人區別開來。

崔天凱是於當地時間21日，參與彭博創新經濟論壇研討會，與澳洲、美國、德國等方面學者就新冠肺炎疫情、中美關係進行討論，中國駐美大使館並在22日公開會議全文。崔天凱說，我希望這場疫情能讓我們受到教益，充分吸取教訓，在務實和前瞻基礎上發展中美關係。

對於隱匿疫情，處理時不夠公開透明的指控，崔天凱解釋，這次出現的是一種全新的病毒，幾個月前人們對其聞所未聞、一無所知。所以，「中方已盡力做到透明」，在發現和認知病毒的同時即時向國際社會分享信息。

他提到，最讓人擔憂的是政治氛圍中的混濁和不透明，「特別是在美國。」一些政客只熱衷於推進污名化和無端指責，不關心科學家的觀點。

▲▼美國總統川普4月18日出席記者會，指著圖表上的中國，對於其死亡率提出質疑。（圖／路透）

▲美國總統川普4月18日出席記者會，指著圖表上的中國，對於其死亡率提出質疑。（圖／路透）

據法國國際廣播電台報導，在此之前，美國總統川普批評中國未能即時、公開提醒全球病毒風險，並正調查新冠病毒來源是否為武漢一實驗室，而崔天凱的回應，恰好似是含蓄抨擊美國和川普總統的指責。

另對於主持人問到，美方認為中方沒有分享病毒訊息的目的，是想在疫苗開發上搶得先機，崔天凱說，中國即時和WHO與美國在內的各國充分分享訊息，並指過去2個多月，中國國家主席習近平與川普進行兩次通話，中國衛健委與美國衛生與公眾服務不多次溝通等。

崔天凱還補充，截至4月17日，中國已經向美國提供超過14一個口罩，批皮部分人士「逢中必反」的思維。另對於中美當前互相「妖魔化」的討論，他說，我認為必須將那些思想狹隘、受自身政治目的驅動的人同兩國人民區別開來，因為，進行污衊和指責遊戲的人只是少數政客，兩國民間一向保持著非常友好的關係。

►我該答應女友嗎？

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