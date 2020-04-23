一家4口滯留「夢幻海島」爽翻…住大別墅、曬日光浴！3個月後帳單爆炸

▲重慶一家滯留塞席爾，爽度假3個月。（圖／翻攝自上游新聞，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

中國宣布各省「清零」、武漢4月8日解封，新冠肺炎疫情卻在歐美各國竄燒。重慶有一家人在疫情爆發前飛去塞席爾度假，隨後因為疫情影響，在當地滯留3個月。他們以1個月1.5萬人民幣（約新台幣6.37萬元）租下一套超豪華別墅，每天做飯、沙灘上曬太陽，過上了天堂般的度假生活。

據《上游新聞》報導，在北京工作生活的重慶人楊洲虎在春節前夕帶著自己的媽媽、姐姐和外甥到塞席爾度假，原本打算和家人慶祝新春佳節。當時疫情還沒有爆發，可誰曾想，新冠肺炎疫情爆發之後，一家人在塞席爾已經度過了3個月的時間。

儘管他們因為疫情在塞席爾小島上度過了3個月，但他們的生活真算得上是神仙式的度假生活。由於新冠疫情，塞席爾的旅遊業受阻，平時10天需要的花費，現在能用1個月，他們以1.5萬人民幣1個月的租金租下了一棟別墅。

楊洲虎一家人每天的生活就是煮飯、曬太陽、游泳和看劇。他表示，自己和家人會在7點30分起床、做早飯，9點30封面出門去沙灘曬太陽，陪小朋友游泳，中午12點回家洗澡吃午飯，吃過午飯後還有2個小時的午睡時間，然後在別墅的院子裡玩耍。

這樣的生活，對於在家隔離的大陸網友來說，簡直是神仙生活。他們紛紛表示，除了羨慕，只能嫉妒了，「如果你能選擇在春節期間飛往塞席爾，經濟狀況還不錯，有錢真好」、「1個月2萬，已經滯留3個月了，6萬外加其他往返，確認過眼神，他確實是一個非常富有的人」、「事實證明有錢人在任何時候任何地方都能過得很好」。

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