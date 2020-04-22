仁愛鄉投71、83、89道路　災害復建工程「如期、如質」完工

▲▼南投縣仁愛鄉投71、83、89線道路，災害復建工程如期、如質完工，縣長林明溱實勘驗收後很滿意。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

去年5、6月間多次豪雨，南投仁愛鄉投71、83、89線道路，坍陷、路基崩垮災情嚴重，縣府迅速提報爭取中央災害復建補助，趕在去年底前發包動工，僅僅花費不到4個月就全部復建完工。縣長林明溱22日實地會勘驗收，肯定施工品質，並感謝工程人員的用心與辛苦。

南投縣長林明溱由縣議員廖文賢、林芳伃、立委馬文君主任潘杰宏及仁愛鄉長王源鍾、原民局長史強、工務處長陳錫梧、法治村長葉阿良等人陪同下，實地會勘投71線11K700公尺、投83線21K500公尺及投89線51K50公尺的3處災害復建工程。

在地方民眾及民代滿意笑容與掌聲中，林縣長脫口直說「做的太好了！」，並感謝立委馬文君在中央力挺，也特別肯定工程人員的辛苦，連連向工程人員道謝。

縣長林明溱以投71線的災害為例指出，去年5月20日發生災害，路面下陷龜裂幾乎交通中斷，工程人員施設了300多公尺的鋼軌樁，並施設30噸的預力地錨30組，確保路面基礎的結構恢復安全與穩定，花費約450萬元，去年12月底動工，今年4月13日就完工，恢復安全暢通的行車品質，真的很不容易。

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