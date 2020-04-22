磐石艦28人染疫「接觸者匡列692人」莊人祥：64人已採檢

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

敦睦艦隊發生新冠肺炎疫情，磐石艦上已經有28人確診。中央流行疫情指揮中心今（22）日表示，目前已經匡列相關接觸者692人。指揮中心發言人莊人祥表示，已經有64人接受採檢，其中40人檢驗陰性；另有3人等待採檢。

中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增1例新冠肺炎病例，為20多歲男性，於敦睦艦隊(磐石艦)實習。個案於3月23日起出現發燒、咳嗽、味覺喪失情形，經服藥後症狀改善並恢復，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，後續個案因出現鼻塞、嗅覺異常狀況，19日由衛生單位安排就醫並二次採檢，於今日確診。

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指揮中心指出，本起群聚事件截至目前共28人確診，衛生單位現已掌握接觸者共692人，其中446人為居家隔離對象，246人為自主健康管理對象。發言人莊人祥表示，目前需接受採檢一共67人，其中64人已經採檢，40人陰性、24人檢驗中；另3人則是待採檢。

指揮中心將持續針對個案公共場所活動足跡調查並公布上網(網址：https://bit.ly/2xyUgs3)，再次提醒民眾若曾於相關時段及地點活動，應自主健康管理14天，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。



▲4月22日新增1確診，全台確診數達426案。（圖／曾梓倩製）





▲今日新增確診患者是磐石艦實習生。（圖／陳昱璇製）