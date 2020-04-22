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美澳軍艦南海聯合演習　中國調查船與大馬探勘船對峙

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▲▼海洋軍事八號。（圖／中国地质调查局）

▲海洋軍事八號。（圖／中國地質調查局）

實習記者符芳萱／綜合報導

為了支持印太地區的安全與穩定，美國海軍派赴兩艘軍艦前往南海，與澳洲安薩克（Anzac）級巡防艦「巴拉馬塔號」（HMAS Parramatta）進行聯合演習。美國國務院近日指責，中國利用該地區國家專注於處理疫情的時機，擴張在南海的勢力。

澳洲國防部聲明，由安薩克（Anzac）級「巴拉馬塔號」巡航艦（HMAS Parramatta）與美軍聯合進行演習，已在整個南亞和東南亞進行擴展部署，以幫助加強該地區的穩定與安全。聲明指出，與美國共同參加澳洲的軍事演習，早在幾個月前就開始計畫，以提高澳洲和美軍之間的互用性，其中包括海上補給、航空業務、海上演習和通訊演習。

美國印度太平洋司令部發言人史威格曼（Nicole Schwegman）聲明，美軍兩棲攻擊艦（USS America Amphibious ）和導彈山（ USS Bunker Hill）號巡航艦已經正在南中國海進行部署行動，通過海軍在南中國海的持續作戰勢力，正努力促進航行和飛越自由，以及支撐印度太平洋安全與繁榮的國際原則，「美國支持同盟國和夥伴為確定個人的經濟利益所作而努力。」

美國國務院指責，中國利用該地區國家專注於處理疫情的時機，擴張在南海的勢力。根據外電報導，中國石油探勘船「海洋地質8號」，上週被發現在馬來西亞國家石油公司（Petronas）一艘探勘船的行動範圍附近進行調查活動。

對此，中國否認有關僵局的相關報導，稱海洋地質8號正在進行正常活動。目前，馬來西亞國家石油公司和外交部未對此事發表評論。

同時，中國近日來一直在向東南亞國家提供醫療援助，以幫助他們應對去年年底在中國出現的新冠病毒，派出醫學專家所組成的團隊在本週抵達馬來西亞。

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