伊朗宣稱：首顆軍事衛星Noor發射成功進入軌道

▲伊朗軍事人造衛星「Noor」發射成功。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

伊朗22日上午成功發射首顆軍事人造衛星,根據伊朗國家電視台報導,軍事衛星「Noor」分兩階段升空,成功進入距離地表425公里處的軌道。只不過,當局並未詳細說明發射所使用的技術。

伊斯蘭革命衛隊(IRGC)表示,Noor軍事衛星發射地點位在伊朗中部沙漠,利用「Ghased」系統把Noor成功送入太空。

事實上,伊朗發射軍事衛星的消息始終是外界關注焦點。儘管美國國務院與國防部目前尚未做出回應,但根據先前說法,美方認定伊朗官方的此類發射是在推進彈道飛彈計畫。

事實上,伊朗近幾個月曾試著發射衛星,但最終都以失敗收場,最近一次試射的時間點在2月,當時札法(Zafar)衛星並沒有成功進入軌道。

Islamic Revolution Guards Corps (#IRGC) on Wednesday launched #Iran’s first-ever military satellite into an earth orbithttps://t.co/yVhnUbcT4I pic.twitter.com/jWeQDcMJiV