伊朗宣稱：首顆軍事衛星Noor發射成功進入軌道

▲伊朗軍事人造衛星「Noor」發射成功。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

伊朗22日上午成功發射首顆軍事人造衛星，根據伊朗國家電視台報導，軍事衛星「Noor」分兩階段升空，成功進入距離地表425公里處的軌道。只不過，當局並未詳細說明發射所使用的技術。

伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，Noor軍事衛星發射地點位在伊朗中部沙漠，利用「Ghased」系統把Noor成功送入太空。

事實上，伊朗發射軍事衛星的消息始終是外界關注焦點。儘管美國國務院與國防部目前尚未做出回應，但根據先前說法，美方認定伊朗官方的此類發射是在推進彈道飛彈計畫。

事實上，伊朗近幾個月曾試著發射衛星，但最終都以失敗收場，最近一次試射的時間點在2月，當時札法（Zafar）衛星並沒有成功進入軌道。