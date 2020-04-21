道場誆稱「龍精可治新冠」向信徒募200萬　檢調查扣並送驗：只是一般酵素

▲桃園市「滿合誓願念佛會」大溪分會孫姓負責人及中和分會戴姓負責人，向信徒誆稱會內擁有醫治新冠肺炎的解藥「龍精」，藉以向信徒募款 。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

新冠肺炎疫情延燒，世界各國都致力於研發疫苗或解藥，至今未有成果，但桃園市「滿合誓願念佛會」大溪分會孫姓負責人及中和分會戴姓負責人，卻向信徒誆稱會內擁有醫治新冠肺炎的解藥「龍精」，藉以向信徒募款，宣稱要募資製藥發送給中國大陸的新冠肺炎患者，募得200萬元。台中檢調於孫男家中查獲90瓶「龍精」，經查驗後發現只是一般酵素，台中地檢署認孫男涉嫌違反傳染病防治法及詐欺罪，裁定孫以15萬交保；其餘戴男及10多信徒予以請回。

調查局台中市調查處調查，孫男（67歲）、戴男（60歲）2人於今年2月初，向不知情陳姓商人購入瓶裝酵素產品（1瓶960ml），再向該會信眾誆稱該酵素產品是「龍精」，是由某不知名的奇人道僧耗時27年研發，在2003年間曾成功醫治SARS病患，還謊稱此後治癒了上百名癌症病患，也可用於治療新冠肺炎。

孫、戴向信眾聲稱，等募集2000萬元經費後，要用以生產1萬瓶「龍精」贈送予中國大陸武漢肺炎患者飲用，以1單位1萬元的價格，號召信眾共襄盛舉，有捐款者的信徒，可索取「龍精」飲用，吸引該會信眾捐款。

其中一名蒲姓信徒，透過通訊軟體LINE對外發送「龍精」為新冠肺炎解藥的不實訊息，向一般民眾募捐，短短數日內，即順利募得約200萬元資金。

調查局台中市調查處為避免民眾繼續遭詐騙受害，迅速調查訊息來源，循線查獲孫、戴2人涉有重嫌，經確認「龍精」僅為一般酵素食品，無任何療效，報請台中地檢署指揮偵辦。

台中地檢署檢察官張桂芳先於3月下旬，傳喚10多名捐款的信徒到案，再於4月1日前往大溪分會、中和分會搜索，查獲約90瓶酵素產品及自製標籤等資料，並順利將孫、戴等人傳訊到案，檢察官複訊後，依涉嫌違反傳染病防治法及詐欺等罪，裁定孫以15萬元交保，戴等其餘人予以請回。

▲台中檢調於孫男家中查獲90瓶「龍精」，經查驗後發現只是一般酵素。

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