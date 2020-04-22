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這節車廂好勸世！神文案超震撼　網友揪心喊：「把時間留給更值得的人」

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▲▼洗碗機,家事,BOSCH,親子關係,陪伴。（圖／資料照）

▲一踏進捷運車廂就看見放滿髒碗盤的水槽，超逼真的3D地貼讓人差點跌進去。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

這幾天有搭乘板南線的人，都差點跌進這座洗碗槽！水中放滿油膩膩的髒碗盤、泡沫四溢，一踏進車廂就馬上感受到震撼，旁邊窗貼上的孩子蹲在一旁嘟嘴問：「馬麻好了沒？」對比媽媽喊著：「快洗好了，你先自己玩」的無奈，顯得特別無辜、惹人憐愛，許多人看到這則廣告紛紛引起共鳴，尤其是「家事一肩扛」的媽媽們，心裡頓時浮現出每天吃飽飯後家中水槽內成堆的髒碗盤、孩子等待媽媽陪伴的眼神與笨手笨腳的老公⋯⋯，如果可以選擇，誰不想放下碗盤陪孩子拼圖、堆城堡？一天只有24小時，寧可把時間用在跟孩子一起塗塗抹抹，也不想花時間拿著碗盤刷刷洗洗。道出天下主婦心聲的文案，原來是BOSCH洗碗機的新廣告，讓人直呼「文案太強大」。

生活就是柴米油鹽醬醋茶，天天都有做不完的家事，洗衣吸地煮飯，一刻不得閒，三餐飯後還要面對一桌子杯盤狼藉，真的快爆炸，洗碗堪稱是最不想做的家事！一系列爆紅廣告文案，每一句都「說進主婦心坎兒裡」，除了巨型地貼以油膩膩的碗盤堆滿水槽，呈現出每天被家務事壓得喘不過氣，心情也一起油膩膩的啊雜感受。每天都有一堆髒碗盤要洗，已經怨氣滿滿，家中的那位豬隊友卻只會越幫越忙，BOSCH以夫妻間常見的對話做成窗貼，看到老公吃飽飯就「種」在電視前，心裡想著：「不是說愛我，怎麼洗碗都是我？」，不管天氣多冷，纖纖玉手都必須泡在油膩髒水中：「洗碗的水有多冰，我的心就有多寒」，一回頭還看到老公邊吃零食邊看著球賽歡呼，頓時浮現：「離不開髒碗盤，姐就離開你」的想法，畢竟婚前也是被捧在手心上的小公主，「如果可以耍廢，誰想洗碗裝賢慧」，每一句都正中紅心。而天下老公們婚前說得再好聽，婚後都只剩一張嘴，每次叫老公洗碗，他們總是說：「碗先放著我會洗。」但妳心裡都清楚，他們沒有說出口的真心話其實是「放久了你會洗」，不過偶爾也會有太陽打西邊出來的時候，老公會主動表示要洗碗，這才是悲劇的開始，除了常常需要重洗之外，洗個碗像打仗一樣，要收拾整理的東西比髒碗盤還多，豬隊友也只能雙手一攤：「哥不是不洗碗，只是手殘洗不乾淨。」這是什麼呢這就是婚姻啊。

▼一系列的廣告文案，每一句都是夫妻日常寫照。

▲▼洗碗機,家事,BOSCH,親子關係,陪伴。（圖／資料照）

▲▼洗碗機,家事,BOSCH,親子關係,陪伴。（圖／資料照）

▲▼充滿巧思的設計，以孩子的玩具跟碗盤、菜瓜布對比，道盡天下父母的心聲。

▲▼洗碗機,家事,BOSCH,親子關係,陪伴。（圖／資料照）

每次在洗碗的時候最讓人覺得無奈的就是「陪孩子的時間又少了」，孩子是不是常常坐在地上、一旁擺著最愛的玩具，萌問：「馬麻～碗洗好了沒～還要等多久？」還在跟焦黑的鍋底、油膩的碗盤奮鬥的妳，也只能心疼地回應：「再5分鐘，你先自己玩好不好？」心裡超想丟下這些家事，把孩子抱進懷裡。BOSCH文案再走心，以樂高跟髒碗盤為題，點出「將髒碗盤沖沖洗洗，或陪孩子拿樂高拼拼湊湊」，道盡天下父母心聲，與其面對堆積碗盤的水槽，更想陪孩子拼樂高、丟丟球，時間就這麼多，應該用在最值得的地方，畢竟「是家人渴望你的陪伴，不是髒碗盤」。

▲省下洗碗的時間，用來陪小孩更值得！（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）

▲與其洗碗洗到手抽筋，不如全部交給洗碗機。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）

BOSCH推出超「勸世」的系列廣告，以孩子天真的表情叮嚀洗碗機「好好洗乾淨」、「不可以浪費水」、「記得殺菌哦」，回頭馬上牽起媽媽的手萌問：「可以一起玩了嗎？」融化天下父母心，看到孩子的笑容，就會知道該把時間花在哪。正是因為孩子的成長只有一次，所以在彼此身邊的每一刻都如此珍貴，另一則廣告，問到孩子「最渴望和爸媽一起做的事情」，得到的答案都是「陪伴」，影片中的童言童語，其實正是孩子心中最深的渴望。你以為只有主婦們需要洗碗機嗎？BOSCH私下調查老公們做家事的頻率，有人驕傲地說7成都是他扛，也有人誠實招供自己「對家事過敏」，但對於洗碗這件事則是一致認同「很辛苦」，讓默默在鏡頭外偷看的太太們好氣又好笑，在家事拔河的部分，超寫實的心裡話絕對是天下老公們共同的想法，與其裝傻打混過關，不如買台洗碗機永絕後患。

▲▼洗碗機,家事,BOSCH,親子關係,陪伴。（圖／資料照）

▲BOSCH洗碗機「試用90天？不淨則退！」活動，不怕你try。（圖／BOSCH提供）

BOSCH廣告寫實的內容讓人拍案叫絕，家中有洗碗機的網友們也分享「用水量比手洗少很多」、「超省時、省水，洗淨力比人類手洗還強」、還有人誇張表示「真是太好用了、吃飽飯碗排一排就閃人了，煮飯很辛苦還站在那裡洗碗，真心覺得對不起生我的父母」。BOSCH洗碗機有70°C高溫殺菌功能，除菌率達99.9%，智慧水量／髒污偵測更省水省電，不確定家中有沒有適合的位置？BOSCH提供免費專人到府安裝評估服務，現在還有「90天滿意保證不淨則退！」活動，不怕你用、只怕你用上癮！無論家事有多少，孩子的陪伴不能少，BOSCH洗碗機讓你把時間花在更值得的地方。

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