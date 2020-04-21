敦睦艦隊染疫最想念誰「質詢國防部長」　網友淚推同一個人：有聲音

▲網友問最想看誰在立法院，質詢國防部長嚴德發。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

敦睦艦隊磐石艦27名官兵確診新冠肺炎（COVID-19），從是否在帛琉有戴口罩、到艦上官兵健康狀況是否確實通報等問題，海軍司令部的「擠牙膏式」回答，以及21日國防部沒有派人參加疫情記者會，都引起了民眾的不滿。對此就有網友在PTT上發問，最想念誰來質詢國防部長，得到的都是「同一個答案」。

在敦睦艦隊磐石艦傳出疫情時，海軍副司令梅家樹第一時間在疫情記者會上說明表示，官兵全程都有戴口罩，但是隨後就被網友找到駐帛琉大使館照片，許多場合都沒戴口罩。

海軍參謀長敖以智在立法院備詢時也提到，敦睦艦隊健康狀況回報都沒問題。但是軍醫局提供給民進黨立委趙天麟的資訊指出，敦睦艦隊在出海期間，有70位官兵看診71次，有5人曾有發燒狀況。

▲所有網友一致回答，最想看黃國昌質詢國防部長嚴德發。（圖／記者周宸亘攝）

就有網友在網路上發問，現在最想讓誰來質詢國防部長，結果得到一致的答案，幾乎都回答「黃國昌」，甚至還有網友模擬黃國昌的質詢模式，將如何鉅細靡遺點出詳細的時間點，以及準備充足的資料打臉軍方的回應。

網友在推文中表示，「你國昌系？」、「這篇文章有滿滿的聲音」、「真的可惜了，黃國昌在一定很精彩」、「真的想念國昌老師，嗚嗚嗚」、「時力當初為什麼不把國昌放前面，唉」。

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