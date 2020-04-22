磐石艦官兵「228有休假下船」　醫：如果這波沒擋住，台灣社區感染就爆了

▲海軍109年敦睦艦隊磐石軍艦9日返國，船上官兵揮手向港口歡迎他們歸來的官兵致意。（圖／軍聞社）

記者陳俊宏／綜合報導

敦睦艦隊磐石艦共有27人確診新冠肺炎，台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒感染科主任黃立民表示，在台灣或帛琉被感染都有可能，在感染源尚未釐清前，現在最迫切是守住國內疫情，如果這波沒有擋住，「台灣社區感染就爆了。」國防部也坦言，艦上有官兵在228連假下船放假，3月1日休假上艦，可能也是感染途徑之一。

中央流行疫情指揮中心21日公布國內新增3例確診病例（案423至425），為2男1女，年齡介於20多歲至30多歲，均為敦睦艦隊磐石艦實習生及軍人。

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指揮中心表示，案423為20多歲男性（實習生），於3月30日出現嗅味覺異常，因與案396、397同艙間，4月18日主動通報衛生單位後就醫，一採結果陰性，20日進行二採，於21日確診；案424為30多歲女性（軍人），約自4月5日出現頭暈、鼻塞、頭痛及嗅覺異常症狀，航行期間症狀改善，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，因一採陰性，20日進行二採，於21日確診。

▲▼海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

指揮中心說，案425為20多歲男性（軍人），3月23日出現流鼻水、發燒、頭痛症狀，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，於21日二採並確診。指揮中心指出，本起群聚事件截至目前共27人確診，衛生單位現已掌握接觸者共349人，其中187人為居家隔離對象，162人為自主健康管理對象。

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，成為眾矢之的的國防部在21日晚間緊急召開記者會，國防部長嚴德發率一級主官鞠躬道歉，並表示已向總統蔡英文自行處分，接受包括請辭在內的任何處分。

民進黨立委王定宇在臉書指出，敦睦艦隊2月21日人員集結，3月5日出發，3月12日抵達帛琉，3月15日回程，抵達左營軍港的時間是4月9日。

▼磐石艦3月5日出發前往帛琉。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

據了解，敦睦艦隊2月21日開始至3月5日為任務整備階段。《自由時報》報導，國防部坦言，艦上有官兵在228連假下船放假，3月1日休假上艦，可能也是感染途徑之一。

黃立民認為，官兵在台灣或在帛琉被感染都有可能，因不少人已進入過社區，在感染源尚未釐清前，要先擋住這波社區傳播，否則台灣社區感染就爆了。