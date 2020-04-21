敦睦艦隊「神秘19天」去關島？　王定宇：對台灣是很難得的機會

▲敦睦艦隊神秘19天，傳出執行額外的機密任務。（圖／翻攝中華民國海軍臉書）

記者林彥臣／綜合報導

海軍敦睦艦隊磐石艦上人員感染新冠肺炎（COVID-19），讓各界開始關心這趟航程時間表，究竟是出在哪個時間點導致疫情發生。不過民進黨立委王定宇指出，台灣到帛琉不遠，來回只要12~13天，但是敦睦艦隊回到左營花了25天，這多出了近19天的「額外航程」去執行其他的機密任務。

王定宇表示，航程來看，其實台灣到帛琉不遠，「我們來回正常的話，其實12天到13天就可以跑完，來回哦。」但是去的時候花了7天，回程花了25天多，所以中間有一段叫做額外的航程。

王定宇說，「那就我可以透露的部分就是，這段額外的航程，跟這一次遠訓的必要性是有絕對關係。那沒有靠岸、沒有靠港，沒有進到任何國家的領海領域，這個都沒有，這個不用去猜測，甚至於有人猜關島，這是不正確的。」

王定宇強調，「這一次的額外航程，對台灣來講，是這麼多年來很難得的一次機會，所以它的機密等級是有，所以這部分我只能說到這裡，那我希望就是說，在國防委員會報告的時候，我們可以採取機密報告，讓國會可以去審視這一段決策的必要性」。

▲王定宇指出，敦睦艦隊演訓需機密報告。（圖／記者許靖騏攝）

王定宇在臉書上指出，即將在週三進行的「敦睦艦隊染疫專案報告」，進行的調查可以分四個部份：

一、決定進行「敦睦艦隊遠訓」的決策是否必要？（涉及機密建議可採機密向國會報告）

二、敦睦艦隊的防疫規劃是否完整合宜？

三、敦睦艦隊執行防疫工作是否落實？包括航程中的就診人次不少（目前經查有已確認就診人數148人、226人次，發燒5、上呼吸道10、頭痛2、腸胃不適18、暈船62、外科41、皮膚23、口腔10、眼科11、其他健康諮詢等）。防疫規劃為何？為什麼沒有啟動防疫程序？

四、疫情爆發後，海軍公佈的事項錯誤連連，從是否全程戴口罩、是否篩檢、到是否提早下船，都被抓包打臉，螺絲在哪裡出問題？

截至4月21日止，敦睦艦隊磐石艦累積確診人數達到27例，中央流行疫情指中心已掌握接觸者共349人，其中187人為居家隔離對象，162人則需自主健康管理。

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