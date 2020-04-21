iPhone狂降1.1萬！中華電搶SE上市前出清舊機款

▲中華電推出iPhone指定機型限時優惠活動，一次最高可省1.1萬元。（圖／路透）

記者邱倢芯／台北報導

雖然先前中華電已公佈了iPhone SE的優惠購機資費方案，不過一定還是有果粉想問「其他機種有優惠嗎？」中華電今（21）日就公布了iPhone指定機型限時優惠活動，搭配大4G購機月繳1,399元，若是搭配iPhone XS系列最高降幅達11,000元，iPhone 8、8 Plus及iPhone 7、7 Plus最高降幅達8,000元，iPhone XR亦同享最高折價4,000元購機優惠。

此外，中華電加碼推出Apple Watch合購優惠，只要申辦iPhone任一機型，搭配指定方案，即享Apple Watch合購優惠最高現折2,000元；上述活動時間自109年4月24日起至109年5月31日止，用戶可至中華電信網路門市及全台指定服務據點申辦。

中華電表示，這次的iPhone限時優惠，用戶凡購買iPhone XS、iPhone XS Max，月繳1,399元以上，最高調降11,000元，也就是說iPhone XS Max 64G只要10,300元；而像是iPhone XR，只要選擇月繳999/1,399元，並享現行春季優惠購機折價2,000元~4,000元，相當於以2,900元即可購入iPhone XR 64G(月繳1,399元)。

另外針對喜愛以Touch ID指紋辨識的果粉，搭配大4G購機方案月繳1,399元，iPhone 8 Plus 128G只要0元；月繳999元，iPhone 7 128G 0元帶回家。上述專案優惠價須搭配30個月租期。