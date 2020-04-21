鐵鍋砸頭、螺絲起子刺掌！「殺貓閻王」不只1人　19歲醫專生領養幼崽供虐待

▲彭男多次以殘暴手段殺害貓隻，如今又被爆出共犯不只1人。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新竹縣24歲男子彭瑋傑去年陸續領養9隻幼貓，卻將這些小生命殘忍虐殺，包括持單柄鐵鍋砸貓頭，甚至將螺絲起子穿進貓掌，手段兇殘引起公憤，彭男也被冠上「殺貓閻王」稱號，但檢方調查發現，就讀醫專的19歲儲昭宇和梁男是共犯，2人多次領養貓交給彭男虐待，還會拍攝影片，今被新竹檢方起訴。

本刊調查，儲男是苗栗某知名醫專學生，2017年時還曾參選該校的陽光大使，在鏡頭前靦腆害羞的形象與其私下舉止大相逕庭。檢方認為儲昭宇所為，係違反動物保護法故意傷害動物而致動物死亡罪嫌，梁男則為幫助犯，全案提起公訴。

據了解，彭男從去前年底開始撿拾貓咪，或透過儲男、梁男領養貓咪，虐待手段極為兇殘，曾將貓從高處重摔在地，眼睜睜看著毛孩痛苦而亡，或在貓咪傷口處撒鹽，甚至將遭虐未死的貓送到醫院，救回後再將牠砸死，並將血腥照片傳給「同好」欣賞。

▲儲男就讀苗栗知名醫專，還曾參選該校陽光大使，卻領養貓隻給彭男殺害。（圖／翻攝畫面）

檢方調查發現，彭男和儲男在前年底相識，2人性格暴虐，喜歡虐待小動物而走在一起，去年農曆年時，2人先是撿獲土灰色流浪貓，竟聯手用機車大鎖打死貓隻，再將貓屍丟擲橋下。

儲男也曾向愛媽領養貓隻給彭男虐待，彭男也曾在儲、梁的陪同下，到新竹縣家畜防治所領養2隻白貓，每一隻貓都逃不過悲慘命運，皆死在彭男的殘忍虐待中。

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