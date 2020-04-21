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媽媽染疫辭世　9天後唐氏症兒子跟著走了

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▲▼ 。（圖／AP）

▲卡羅琳與湯瑪斯2018年一起慶生。（圖／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

55歲的卡羅琳（Carolyn Martins-Reitz） 來自新澤西州卡爾尼市（Kearny），她在上月罹患新冠肺炎不幸辭世，過了9天，她患有唐氏症的兒子湯瑪斯（Thomas Martins）也去世了。

綜合外媒報導，卡羅琳生前致力於照顧兒子，丈夫雷茲(Rudolph Reitz)表示，母子倆3月開始出現感染症狀，湯瑪斯的病情可能因為妻子送醫而加重，「他看到母親突然被帶走，家裡又多出很多醫務輔助人員，這對他是很大的打擊。」

雷茲表示，卡羅琳本就患有其他疾病，她生前是一名藝術家，也曾在新州紐瓦克教區兼職，她是最聰明、善良、溫柔的人之一，也投入所有心力照顧孩子們，最後不敵病情在3月28日過世，湯瑪斯則在4月6日，同時也是自己的30歲生日當天過世。

雷茲提到，湯瑪斯熱愛生活，喜歡與人相處，也喜歡跟大家聊電影。雷茲一家人經常在紐瓦克聖凱西米爾教堂（St. Casimir）參與活動服務，湯瑪斯也曾和妹妹雪倫（Sharon Reitz） 一同擔任輔祭人員，卡羅琳還曾擔任天主教紐瓦克總教區的平面設計師。

卡羅琳過世時，湯瑪斯已經裝上呼吸器，所以他到最後都不知道母親已經離開，撐到30歲生日，雷茲與醫院人員也替他準備了蛋糕，替他唱此生最後一首生日快樂歌。

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