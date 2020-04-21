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韓國瑜喊話陳時中「一下子調不出那麼多人」！高市府再曝：目前不考慮封城

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記者洪正達／高雄報導

新冠肺炎持續延燒，其中海軍敦睦艦隊爆發首宗艦隊群聚感染，其中扣掉確診的24位，還有高達350位設籍在高雄。此外，面對，高雄市長韓國瑜21日下午4時再度招開記者會，而他也表示，「目前迫切需要中央協助、希望國防部充分跟高雄配合，協助做防疫訊息盤點」。此外，林立人也表示，會事前演練，但目前不考慮封城。

▲▼韓國瑜與衛生局長林立人說明疫情最新狀況。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜與衛生局長林立人說明疫情最新狀況。（圖／記者洪正達攝）

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韓國瑜21日16時表示，「我們高雄市整府整個在敦睦艦隊遇到非常大的困難、我們迫切需要中央協助、我們有些不能突破的障礙，現在 744位官兵聯繫時，我們不能完全得到他們真實的答覆，散佈在7個檢疫中心，第一高雄市政府派人過去、第二個縣市政府代替高雄去做疫調，我們一下子不能調出那麼多人出來。」

對於有官兵不配合疫調的行為，陳時中表示，由於他已跟集中檢疫所下令「不要在電話沒有確定身分時回答其他問題，避免個資洩漏」，才會發生這類情況，事實上疫情調查屬於地方政府法定職權，高雄市政府為了確保對疫情有更多瞭解而去做調查，指揮中心並不反對，但希望地方政府能夠表明身分親自請檢疫所配合，不會依照傳染病防治法第43條拒絕規避妨礙疫情工作來處理。

對此，韓國瑜表示，「請指揮中心協調7個檢疫中心疫調進行，在最短時間內達成。」此外，韓國瑜也表示，「也會請指揮中心，希望國防部充分跟高雄配合，協助做防疫訊息盤點，靠岸後所有活動相關的，希望軍方跟團隊密切配合，趕快展開更緊密的防疫作為，會發文給指揮中心，控制疫情破口程度，這是目前非常急迫需要的。」

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