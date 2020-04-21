讀國中示愛被打槍！內向高三生又告白遭拒「你死心」　衝校園砍人呆站原地

▲女學生遭刺傷送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣某高中18歲吳姓男學生翻牆進入員林高中，持刀砍殺18歲的蔡姓女學生，導致對方左肩受到2公分的刀傷。據了解，男生在國中曾向女生告白遭拒，但依舊鍾情對方，近日疑似告白又被打槍，還遭要求死心，才會一時失控犯案。警方訊後依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦。

員林高中表示，這起事件發生在20日下午4時，當時正值學校的打掃時間，吳男趁著沒人注意時，從圍牆翻進校園，到該名女學生的教室外徘徊；女學生的班上同學看到，以為吳是別班的學生，等等要進教室旁聽、重補修的，沒想到竟發生慘案。

上課鐘響後，吳男走進教室，靠近正在趴睡的蔡女身旁，拿出預藏的尖刀朝對方身上捅去，導致她左肩出現2公分的刀傷。一旁同學看到嚇傻，前往教官室通報，教官、師長也立刻趕往現場處理，並制伏呆站在原地的吳。

▼吳男闖進員林高中行兇。（圖／翻攝Google Map）

事發後，女學生立刻被送往員林基督教醫院救治，所幸沒有大礙。員林高中回應，校方已啟動輔導機制，針對該班同學進行全班輔導，過後也會對受傷的女同學、女同學的親近友人後續輔導。

吳男就讀的高中表示，該生文靜內向，成績十分優異，都是班上前10名，因學測成績不理想，專心準備指考。據了解，吳男和蔡女是同一所國中，他曾告白被打槍，但依舊十分喜歡對方，長期單戀。《自由時報》報導，男生校方發現，他最近疑似又透過社群網路告白，依舊遭拒絕，還被要求死心，才因此犯案。警方訊後依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦。