「換時中？不如加派副指揮官」　施文儀：最懂作戰的軍方卻無視指揮權！

▲敦睦艦隊磐石艦24名官兵染疫。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者陳俊宏／綜合報導

前疾管局（現為疾管署）副局長施文儀表示，「最懂作戰的軍方卻無視指揮權的存在，防疫視同作戰，但作戰並未視同防疫！」他說，建請行政院長蘇貞昌指派副院長陳其邁及國防部次長或副部長，來擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官。

「換時中？不如加派副指揮官！」施文儀20日在臉書說，17年前，軍中發生詹中校染SARS事件；當時行政院長游錫堃在行政院召集的會議中，裁示有關生物安全事項，軍方須服從衛生署（現為衛福部）的指揮。

施文儀指出，磐石敦睦活動事前未諮詢中央流行疫情指揮中心（CECC），艦內病情未能上傳，事發軍人不敢誠實以對，命令流與資訊流形成滯流；在指揮中心成立期間，最懂作戰的軍方卻無視指揮權的存在，防疫視同作戰，但作戰並未視同防疫！

▲▼對於24名官兵染疫，海軍司令部副司令梅家樹中將鞠躬道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

施文儀表示，台灣發生磐石敦睦染疫事件，是疫情有史以來最嚴峻的考驗，本來應該是蘇院長親任指揮官最佳時機，以宣示國防部應服從指揮中心決心，也可讓陳時中部長稍微休息。

「但考慮陳部長之不可替代性」，施文儀說，建請蘇院長指派陳其邁副院長及國防部次長或副部長，來擔任副指揮官，並效法當年游院長的裁示，公開宣示國防部於防疫相關業務，均須聽從指揮中心指示。

施文儀指出，副院長擔任副指揮官雖略有違官等倫理，卻可宣示戰時指揮中心的權威性，防止官僚體系的命令流不流；國防部派次長或副部長來指揮中心擔任副指揮官，除協助處理敦睦事件外，象徵軍方也防疫視同作戰。

▼海軍109年敦睦艦隊磐石軍艦9日返國，船上官兵揮手向港口歡迎他們歸來的官兵致意。（圖／軍聞社）

▼施文儀臉書發文。（圖／翻攝施文儀臉書）