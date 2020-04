川普宣布將簽行政命令「暫停移民入境美國」：保住美國人工作！

▲美國總統川普。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國總統川普20日晚間透過推特宣布,他將簽署行政命令,在新冠肺炎流行期間暫停全球移民進入美國。白宮尚未對此做出回應,且命令是否可行、政策上路時間都仍待釐清。

川普發推文說,「有鑑於來自隱形敵人(指「新冠肺炎」)的攻擊,以及保護我們偉大美國公民工作飯碗的需要,我將會簽署一項行政命令,暫停移民進入美國!」但他並未表明此一政策生效的具體時間點,也沒有說這會持續多久。

川普近日宣布三階段重新開放美國經濟,國會山莊報等美媒分析,暫停所有移民進入美國的舉動,是川普對歐洲、中國、加拿大、墨西哥、伊朗、南韓等地區實施旅遊限制的延伸,且也不清楚川普政府是否已事先知會其他國家。

回顧川普任內,他大力推動限制移民進入美國的政策,包括邊境牆建設、限制移民庇護申請、監督非法入境家庭等。

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!