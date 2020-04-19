iPhone SE預購爆棚！新機最快五月初到手

▲iPhone SE （2020）。（圖／取自蘋果官網）

記者林淑慧／台北報導

蘋果最新發表的4.7吋iPhone SE已進入預購階段，依據供應鏈透露，台灣首批配貨量約3萬支手機，另依據蘋果官網資訊，目前預購的預計出貨時間為2至3週，果粉新機到手時間約落在五月初左右。

蘋果上周三（15日）深夜正式推出了新一代iPhone SE，與預期相同，其有著iPhone 8的外型，卻搭載了iPhone 11系列機款所使用的A13處理器，在台起售價僅1.45萬元，引發全台果粉高度關注。

外媒MacRumors指出，雖然擴大的出貨量估計可以解釋為需求強勁的跡象，但實際上沒有辦法得知蘋果在宣布該設備上市之前，庫存了多少iPhone SE手機，特別是因為新冠疫情的擾亂，破壞了蘋果供應鏈2月和3月的生產節奏。

4.7吋的iPhone SE 2020採用目前蘋果最新的A13仿生晶片，其邊框以圓弧的設計方式，並重新支援Touch ID實體按鍵；防潑抗水功能達到IP67等級，在最深達1公尺水中最長可達30分鐘；此外，這款手機也支援無線充電。

新iPhone SE顏色選擇有黑、白、訂製紅三色；容量分別是64GB（14,500元）、128GB（16,500元），以及256GB（20,000元），目前已可於官網預購，於4/24正式上市。