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平價版AirPods要來了？爆料達人：蘋果下個月再出2款新品

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▲不僅iPhone 9、平價音箱！傳蘋果正在開發AirPods Lite耳機 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲蘋果下個月可能推出新款AirPods和13吋MacBook Pro。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

蘋果上周才剛剛發布了新iPhone SE，而根據爆料人士Jon Prosser的消息，蘋果在下個月還會還會有兩款新品發布，分別是13吋MacBook Pro和新AirPods，而它們也會和新iPhone SE一樣，直接在官網上架。

目前還不清楚新款AirPods有哪些功能和特性，不過之前有報導透露，它可能是平價版的AirPods Pro，採用相同的入耳式設計，但沒有主動降噪功能。

至於新款13吋MacBook Pro，可能會有比較大的升級。最新消息顯示，這款全新MacBook Pro將採用類似16吋MacBook Pro的設計，螢幕會升級為14吋，同時搭載英特爾第十代Ice Lake處理器，並回歸巧控鍵盤（Magic Keyboard）。

先前天風國際分析師郭明琪曾預測，蘋果會在2020年第二季發佈採用剪刀式鍵盤的MacBook Pro和MacBook Air。在上個月，全新MacBook Air已經發佈，重回剪刀式巧控鍵盤。目前，MacBook產品線只剩下13吋型號沒有升級，仍在販售的13吋MacBook Pro依然採用蝶式鍵盤設計。

除了平價版 AirPods和J13吋MacBook Pro外，Jon Prosser還預測蘋果在6月的WWDC上將首次亮相新款耳罩式 AirPods 耳機，9月至10月再推出另一款以運動、跑者族群為主的AirPods X。

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