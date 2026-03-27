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【東森傳愛助更生】正能量阿凱走進地檢署分享「重生效應」　傳遞改變力量

更生人,阿凱,張登凱,正能量,監所,公益,愛心雲,更保雲,王令麟公益（圖／阿凱提供）

▲更生人張登凱（右）近日前往新北地方檢察署拜訪觀護體系人員，正能量分享「重生效應」。（圖／阿凱提供，以下同）

生活中心／綜合報導

曾歷經人生低潮、如今投入公益的更生人張登凱（阿凱），近年持續與企業合作，為更生人爭取就業機會，尤其特別感謝東森集團總裁王令麟長期以來的關懷與支持，讓他得以一步步走回正軌，並進一步思考如何回饋社會，協助更多人重新站穩腳步。近日，他在耕心希望協會常務理事余世禮陪同下，前往新北地方檢察署拜訪，透過分享自身著作，將「重生」的經驗轉化為可延續的行動力量。

此次拜訪，張登凱與新北地方檢察署主任觀護人黃婉鈺進行交流。新北地區案件量居全國前段，黃婉鈺長年在第一線推動成年觀護業務，涵蓋假釋、緩刑、保護管束及犯罪預防宣導等工作，在高壓與繁重案件之下，她仍持續整合民間資源，讓制度不只停留在管理層面，更延伸出陪伴與支持的功能。交流過程中，她肯定張登凱願意以自身經歷回饋社會的行動，並期盼藉此帶動更多更生人看見改變的可能。張登凱表示，能獲得第一線觀護體系的認同與鼓勵，是一份極大的鼓舞，也強化他持續投入公益的信念。

更生人,阿凱,張登凱,正能量,監所,公益,愛心雲,更保雲,王令麟公益（圖／阿凱提供）

▲阿凱致贈《重生效應》一書給法新北地方檢察署主任觀護人黃婉鈺。

張登凱則是致贈《重生效應》一書並提到，「人因為學習而改變，人因為分享將愛傳出去」，他希望透過自身經歷，讓更多處在人生轉折點的人看見改變的可能性，而非被過去定義所侷限，同時也讓觀護現場看見更生人轉變後所能帶來的正向影響。此外，他提到自己參與統籌的新書《重生效應2－感恩之路》，將於3月28日在台北靈糧堂舉辦發表會，書中集結多位更生人的生命故事，從不同角度呈現改變的歷程，透過真實經驗，鼓勵更多仍在迷途中的人，找到重新出發的方向。

從接受制度輔導，到走入社會主動回饋，張登凱的轉變，反映出當一段生命願意走出過去，並選擇回頭照亮他人，「重生」便有了更具體而持續的意義。他也再次感念王令麟長期的支持與提攜，讓自己得以將過去的經歷轉化為助人的力量，表示未來會繼續用生命影響生命，協助更生人穩定生活、重新融入社會，陪伴更多仍在重建人生道路上的人，穩步向前。

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