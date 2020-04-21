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痊癒患者順利分娩...女嬰一出生「自帶抗體」！醫揭關鍵原因

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▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲內蒙古一名女嬰一出生就有抗體。（示意圖，非本文當事人／pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

作為內蒙古唯一一位感染新冠肺炎的孕婦，吳穎（化名）在治癒近2個月後順利分娩，而該女嬰竟一出生就攜帶抗體！北京大學援鄂抗疫國家醫療隊領導組組長喬傑日前就曾指出，感染過新冠肺炎的治癒者在孕育新生命時，一定概率上能夠為新生兒提供病毒抗體，讓其一出生就有了免疫力。

綜合陸媒報導，吳穎（化名）8日順利生下一名女嬰，母女二人經過2次新冠病毒核酸檢測，結果均為陰性，她12日出院，新生兒因生理性黃疸繼續住院治療，於16日痊癒出院。

值得注意的是，女嬰出生後，鄂爾多斯市中心醫院在該嬰兒的血液中，檢測到了新冠病毒IgG抗體。該院兒科主治醫生馬曉宇表示，這說明新冠病毒IgG抗體可以通過胎盤傳遞給嬰兒，一般IgG抗體是保護性抗體，但是新冠肺炎病毒是否會通過羊水、體液、血液等途徑感染新生兒還是未知的，所以還需要做好防護，預防感染擴散。

喬傑院士14日曾指出，綜合國內外的報導，新冠肺炎治癒者產下的嬰兒咽拭子檢測的結果均呈陰性，甚至對樣本進行分析之後，發現少量新生兒能夠從母體獲得一種免疫球蛋白，即IgG抗體。也就是說，感染過新冠肺炎的治癒者在孕育新生命時，一定概率上能夠為新生兒提供病毒抗體，讓其一出生就有了免疫力。

▲▼出院後與醫生合照。（圖／鄂爾多斯市中心醫院）

▲吳穎出院後與醫生合照。（圖／鄂爾多斯市中心醫院）

吳穎作為內蒙古唯一一名感染新冠肺炎的孕婦，從1月31日被確診到4月8日順利生產受到持續關注。一直跟進其情況的鄂爾多斯市中心醫院婦產科副主任朱磊說，「嬰兒出生的那一刻，整個手術室的醫護人員都情不自禁地為產婦鼓起了掌。」

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