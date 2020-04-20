遭搶先註冊...「銅鑼灣書店」侵權？　陸委會：會查明中共是否涉入

▲「銅鑼灣書店」被稱侵權，陸委會20晚間回應。（圖／銅鑼灣書店重啟計畫）



記者邱茀濱／綜合報導

前銅鑼灣書店店長林榮基計畫於4月25日在台北重新開業，不料卻傳出店名遭人搶先註冊，讓他氣得喊「我不管他，照樣開我的書店」。行政院大陸委員會今（20）日晚間指出，將與相關單位查明本案是否有中共勢力涉入，同時會提供林榮基必要的協助。

銅鑼灣書店是一家以出售大陸政治禁書聞名的香港獨立書店，店長林榮基目前在台灣籌備重啟書店，將在本月25日開幕。大陸委員會晚間表示，經向主管機關初步了解到，林榮基所設立的「銅鑼灣書店」名稱，是經濟部核准同意使用的，後續將提供對方必要協助，同時會與相關單位查明本案是否有中共勢力涉入。

另一方面，針對「銅鑼灣書店」商標的爭議，經濟部智慧局官員表示，一般來說商標註冊必須能證明有特殊性或有辨識度，「銅鑼灣書店」是以香港地名「銅鑼灣」加上通用名詞「書店」組合而成，智慧局屆時審查申請案時將請申請人舉證，商標具有識別性。

依據經濟部智慧局審查時程，目前一般商標申請案大概要等候5個月左右才會進入審查階段，官員指出，「銅鑼灣書店」商標案件於4月初提出申請，目前仍在排隊待審中，銅鑼灣書店前店長林榮基也能備妥資料提出申請。

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