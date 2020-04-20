帛琉特種行業成染疫源頭？黃暐瀚曝地點　趙少康拍桌挺官校生

▲黃暐瀚。（圖／翻攝自黃暐瀚Youtube直播）



記者蔡文鈴／台北報導

海軍敦睦艦隊自3月遠航航訓，途中停靠友邦帛流，未料返台後卻有24名官兵染上新冠肺炎，外界開始追究感染源頭。網路節目《鄉民來衝康》20日分析染疫疑點，主持人尹乃菁懷疑，帛琉有特種行業，要怎麼確定這些官兵有沒有去？資深媒體人黃暐瀚表示，因為疫情關係這次海軍沒有放大家出去玩，主持人趙少康也替國軍掛保證，「我們官校學生絕對不會亂跑」。

黃暐瀚說明，原本敦睦艦隊遠航時，都會先環島停靠港口，然後有些家長就會去迎接，還會開放登艦讓親友們拍照，不過這次因為疫情關係已經通通取消，所以到帛琉海軍也沒有放大家出去玩。

黃暐瀚表示，海軍用車分批去帶官兵去當地的老爺大酒店玩，但有時間限制，從早上9點到下午4點，而且只能在那邊玩，之後就要回艦上，「沒有在那邊住」，不過到底有沒有人跑出去玩，但現在海軍的說法是，「只有去老爺大酒店放封，沒有住宿，單純帶去又帶回來，晚上回來住軍艦。

趙少康聽完後斬釘截鐵說，「我們革命軍人，尤其官校學生絕對不會亂跑」，但是艦上官兵有症狀應該要警覺，應該要報告。

尹乃菁說，總統已經說重話要處分，但會不會到最後倒楣的是這個小兵？趙少康強調，一定往上追究，國防部長、參謀總長、海軍總司令要負責。

趙少康認為，這些官兵下了艦以後趴趴走，9個縣市30幾個地方，而且一定不只，還有他們的家人男友、女友，那都是破口，這些人都有可能。尹乃菁擔憂，現在如果有任何懲處的話，要究責的人應該是沒事前防禦的人，才應該受到處分。