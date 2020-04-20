留美女學生「4次採檢陰性」　14天後解除隔離…竟傳染54人

▲女留學生美國返回哈爾濱，感染54人。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

大陸黑龍江省哈爾濱市傳出毒王感染事件，22歲的韓姓女留學生3月19日從美國返回，沒想到解除居家隔離沒多久，竟然將疾病傳染給隔壁鄰居，爆發一連串的感染事件，至今已有54人因此患病，但她經過4次病毒檢測，依然呈現陰性。

綜合陸媒報導，韓姓女留學生3月19日從美國返回哈爾濱，當天晚間10點透過轉運回到家裡，依照規定進行居家隔離，觀察14天。由於3次核酸檢測呈現陰性，加上滿足隔離14天的要求，韓女4月3日解除居家隔離，沒想到，解除隔離沒多久，住家大樓就爆發感染案例。

由於當局高度懷疑，是韓姓女子感染新冠肺炎，接著再傳給鄰居曹女，於是再度對韓女進行核酸檢測，不過病毒核酸呈現陰性，抗體則呈現陽性，意味著韓女「曾經感染過新冠肺炎」。

哈爾濱當局回顧韓女的案例，從3月19日入境，到4月11日確認為新冠肺炎既往感染者為止，衛生單位已對韓女進行4次檢測，都沒有判定為確診案例。不過，當局推測，韓女相當可能是感染源頭。

▼留學女驗4次陰性，傳染給54人。（圖／達志影像／美聯社）



哈爾濱疾控中心調查後指出，韓女住的大樓為一梯一戶，整棟大樓的住戶共用同一部電梯，存在電梯感染的可能性，且上下兩層房屋結構接近，存在著病毒傳播的可能性，韓女與曹女間具備傳染條件。

此外，鄰居曹女遭到感染後，回家又傳染給男友李男、母親王女，以及母親的男友郭男。接著王女與郭男外出與朋友聚餐，又傳染給87歲的陳男，以及陳男的的子女，傳染鏈一發不可收拾。

由於陳男年事已高，感染後迅速發病，住院治療期間，又傳染給7名醫護、6名病友與11名密切接觸者。傳染鏈列出後，總共包含了55人，等於韓女一人就傳染給54人。對此，黑龍江省衛健委二級巡視員謝雲龍回應，由於防控級別下調，社會個別人員開始懈怠，出現群聚的現象，才會造成一傳多、疫情反彈的現象，民眾仍須注意防控。

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▼韓女感染54人關係圖。（圖／翻攝《南都傳媒》）

