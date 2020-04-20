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居家防疫體態走樣？來看YouTube找回身材吧

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▲▼YouTube「#跟我一起宅在家」。（圖／YouTube提供）

▲針對疫情期間待在家的民眾，YouTube推出7個系列主題播放清單。（圖／YouTube提供）

記者邱倢芯／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）在全球大流行，家家戶戶都展開了防疫大作戰。為了響應全球防疫期間減少外出，YouTube就發起了「#跟我一起宅在家」的活動，邀請創作者們一同響應。

這項行動推出了7個系列主題播放清單，並且不斷更新內容，包含「#跟我一起 哈哈哈哈哈」、「#跟我一起發掘新知識」、「#跟我一起 玩出新高度」、「#跟我一起 追上超夯劇」、「#跟我一起 發現新音樂」、「#跟我一起 動動身筋骨」以及「#跟我一起 享用自煮食」，希望鼓勵台灣民眾配合政府政策落實居家防疫，且在防疫期間可以觀賞 YouTube 上多元且豐富的內容，即使宅在家中一點也不無聊。

誰說在家只能耍廢？提升免疫力才能抵抗病毒
別以為居家防疫只能躺在沙發上追劇、等外送，不妨參考YouTuber們如何在防疫期間在家健身或是透過DIY料理吃得健康，並且透過學習專業的醫學知識，幫助你更有效對抗病毒的侵襲。

CYFIT兆佑、May Fit
如果因為待在家裡好幾天沒有運動，讓你覺得渾身不對勁，好像全身的肌肉都將離你而去，那麼可以參考「#跟我一起 動動身筋骨」清單，跟著健身創作者「CYFIT兆佑」和「May Fit」一起在家健身，不用任何專業的健身器材也能讓你暢快爆汗。

▼不能上健身房，那就打開YouTube跟著創作者一起自主訓練吧。（圖／YouTube提供）

▲▼YouTube「#跟我一起宅在家」。（圖／YouTube提供）

Albee三寶媽教養生活
有三個可愛小孩的美女廚娘Albee，擅長透過氣炸鍋、電鍋或是隨手可得的食材，為家人端出一桌美味又健康的料理。無論是看似只會出現在餐館中的大閘蟹、營養滿點的防疫神湯，又或是追劇必備的韓式炸雞，Albee 都透過影片為我們示範最輕鬆又簡單的作法。防疫在家已經吃膩泡麵和罐頭的你，還不快跟著Albee一起動手為自己和家人做一桌健康好料。

▼要提升免疫力，「吃得好」也很重要。（圖／YouTube提供）

▲▼YouTube「#跟我一起宅在家」。（圖／YouTube提供）

七七老大
防疫期間，適當的運動和健康的飲食固然重要，除了西方的保健知識之外，中醫也有許多可以幫助你增強免疫力的療法。時尚中醫師七七老大時常在頻道中傳遞貼近生活的中醫知識，透過10分鐘的簡短影片，來介紹各種養顏又變健康的小撇步。

而針對預防COVID-19的建議，七七老大也會帶你從中醫的角度增加自身的免疫力，都能幫助你的防疫準備更充足。

▼看YouTube也能學習到一些中醫各種養顏又變健康的小撇步。（圖／YouTube提供）

▲▼YouTube「#跟我一起宅在家」。（圖／YouTube提供）

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