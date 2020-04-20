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磐石艦爆24人確診　「隱匿疫情？誰下指令？」朝野立委提出重大疑點

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▲▼海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

記者楊蕓／台北報導

海軍敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎，然而，海軍15日在立法院備詢時稱無人感染，是否涉及通報不實或隱匿疫情，造成防疫破口，立法院外交及國防委員會將於22日要求國防部專案報告，釐清事件真相。此外，國民黨、民進黨立委也紛紛提出質疑，包括是誰授權敦睦艦隊出航？為何沒通報中央疫情指揮中心？為何只在艦上隔離6天就下船等。

國民黨立委陳玉珍

陳玉珍表示，防疫期間是哪個單位可以下達命令？到帛琉敦睦外交，讓國軍冒著可能染疫的風險，這絕對不是國防部可決定，這是可以上升到國安層級，「我想這是在總統府內做的決定」，至於上至國安會、外交部還是總統府，應該深究。

一級開設照理說是可以指揮各部會，軍艦返回到高雄停留六天，一般國人坐飛機回來要14天居家檢疫，國防部只停留六天，這是由指揮中心決定，還是國防部決定？如果是國防部遵從指揮中心決定，那不會苛責，但如果國防部連報告都沒有報告，當然責任就在國防部。

國民黨主席江啟臣

江啟臣指出，為什麼國防部700多名官兵的敦睦艦隊出航，竟未通報「疫情指揮中心」，甚至返航後也僅詢問指揮中心有關「遠洋漁船與國際郵輪」的狀況，究竟在隱藏什麼？國防部可以自外於疫情中心指揮嗎？

本次最先確診3名官兵，疫情中心指出都在4月初到4月13日就出現典型的新冠肺炎症狀「嗅覺異常」，國防部卻說醫官回報官兵健康狀況都是正常，究竟是誰說謊？又是誰同意讓700名官兵在4月15日下船返回社區，讓疫情出現700多個群聚感染的破口？

在面對疫情全球蔓延，指揮中心下令醫護禁止出國，但敦睦艦隊依然執意出訪，且出航與返國均未通報指揮中心，無視疫情指揮中心的存在，究竟是誰授權？誰指示？

國民黨立委李貴敏

李貴敏質疑，15日解除隔離前，國防部公開宣稱艦隊全員「健康都沒有問題」，明顯說謊。影響所及，是否因此艦隊回到軍港解散後，才未慎重其事，按國人在防疫期間出入境都要居家隔離14天規定辦理？

在流程檢驗部分，國防部與軍方的管理也很有問題，例如現代艦艇特性是密閉空間內有強力循環空調，這對呼吸道病毒傳播是很高風險環境，敦睦艦隊固然是國家任務，無從推脫，但國防部有做好防疫準備嗎？空間使用有因此改變規劃嗎？

另外，口罩等防疫物資有帶足量嗎？航行中是否戴口罩，多久量官兵體溫？到現在為止，靠港時官兵活動地點掌握了嗎？海軍敦支指揮官、艦長是刻意隱匿疫情，還是麻木不知？國防部是不是應該給國人一個交代？

立法院國民黨團

國民黨團提出五點質疑：1、在敦睦艦隊出發前，各行政部門已公告暫緩公務人員出國，為何國防部堅持必須讓敦睦艦隊出航，是誰下的命令？2、敦睦艦隊回國過程中，出現艦上官兵可能染疫的狀況，回國後為何還是如期舉行大型集體活動，廣邀軍政高層出席，導致海軍及國防戰力瞬間癱瘓？

3、國防部在出發前是否針對疫情可能影響進行沙盤推演？磐石艦同時為油彈補給艦有負壓隔離病房，為何没有超前部署防範未然？4、海軍及國防部必須公告在此次疫情曝發前，國軍各軍種每日可使用口罩的數量，為何辛苦的國軍官兵拿不到充足的口罩，是由那個單位決定各機關口罩分配數量？

5、敦睦艦隊有高達700多位官兵回台休假返鄉後，臨時才被緊急召回受檢，在休假期間足跡疫情調查為浩大工程，疫情調查範圍是否要擴大調查超前部署？

民進黨立委劉世芳

劉世芳表示，這次敦睦艦隊出訪，第一時間出訪時間中央疫情指揮中心並不明白，回來時的檢疫時間，是用六天就讓他們下船 ，這好像不符合中央疫情指揮中心對一般出入境者檢疫上的要求，在靠岸檢疫的六天內，國防部要詳細調查，是否完全遵守不進不出的原則，如果有人沒遵守，國防部如何面對卻長、傳染問題，必須說清楚講明白。

民進黨立委高嘉瑜

高嘉瑜表示，這幾天爆出的國軍口罩問題及敦睦艦隊的磐石艦24例確診，令人質疑國防部在防疫過程的漫不經心及管理鬆散問題，更有隱匿疫情導致群聚感染的可能，要求全面檢討現行國防部的防疫作為及是否落實執行並追究國防部相關管理的責任。

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