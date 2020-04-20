若爆社區感染民眾「禁足21天」　侯友宜：不會只有新北

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記者羅婉庭／新北報導

新冠肺炎社區感染一旦爆發，新北市將依中央指示要求民眾在家「禁足」21天，對此，市長侯友宜20日表示，當限制人民活動時，一定要中央使用《全民動員整備法》，不會是新北市城市來做，至於管制範圍則是依北北基宜桃的疫情判斷。

侯友宜強調，這次的疫情與一般災害應變完全不同，疫情是「易收難放」，對於何時開放、開放範圍是高難度的判斷，目前規劃是管制三週，陸續開放時間為一週，屆時一定會配合中央，並評估新北市的特性，不要「放」得不好，造成第三坡疫情爆發。

新北市府20日舉行新冠肺炎擴大管制兵推，流行疫情指揮中心18日公布國內新增22例確診，足跡分佈廣泛，更凸顯疫情的不確定性與兵推的重要性。侯友宜致詞表示，當疫情爆發，一定要報請中央統一指揮調度，就各縣市可以盤點自己的物資、醫療、交通體系、民生營業場所以及必須設施先準備，包括封鎖點的盤點縣市要做好的項目，讓中央參酌。

侯表示，擴大管制措施會隨著疫情做調整，今天推演內容包括如何做阻絕社區爆發更大規模感染，會後共同檢討狀況，這個推演全國沒有做過，新北市就來做做看，把新加坡、韓國、歐美所做的擴大城市管制徹底研究，再加上新北市的地貌，做出兵棋推演，大家都做得很好，但還有很多可以探討的空間。

侯友宜表示，疫情的恢復期絕對不會一下子就過，如同張上淳指揮官所說「易收難放」，管制後要穩紮穩打的逐步開放，是下個疫情最重要的關鍵，尤其是隨著疫情逐漸變化，更細節的項目趁這次兵推繼續討論、修正，才不會突然爆發疫情後應對不及。

侯友宜說，疫情千變萬化，到時候中央一下指令，地方立即啟動，新北市為了這次的準備，這三週內跟北北基宜桃的首長個別會面，做好並肩作戰的預備，區域聯防、上下一條心，做成這次的演練，若這個演練可以提供大家思考方向，中央也可以根據此版本做適度調整，不要到時候命令下來還要花很多時間準備，「第三階段」準備是兵推最重要的一部分。

侯友宜強調，「阻絕境外，管控境內」是最重要的關鍵，磐石艦段爆發，中央地方都不能鬆懈，做出最壞的打算、最好的準備，疫情沒有紓緩，一定要戒慎恐懼，全面備戰。





▲海軍磐石軍艦有官兵染新冠肺炎，陸軍39化兵群於今日執行海軍磐石軍艦消毒作業。（圖／國防部提供）

第一階段「避免社區感染的發生」，除配合「中央邊境管制」作業外，另為落實本市境內管制工作，本府積極採取下列各項作為，如率先成立居家檢疫關懷中心、倡議口罩實名制、大眾交通運輸強制戴口罩及觀光景點人潮管制等措施，有效的達到疫情管控及趨緩的效果。



第二階段是「管控社區感染的擴大」，在國內出現零星社區感染案例後，為防範進一步社區感染，我們率全國之先舉辦亞洲第一場防範新冠肺炎社區感染示範演習，從居家檢疫隔離關懷追蹤等情境，延伸到社區管控，以至社區大規模感染，設立前進指揮所，對輕重症患者進行分流，如果有大量的確診人數，則將無症狀及輕症者移到隔離收治中心，避免造成醫療系統崩潰。



第三階段則是本次兵棋推演的主軸「阻斷城市大規模的社區傳播」，除了參考歐美國家及亞洲之韓國、新加坡等國際管制態樣以外，同時也依照全民防衛動員準備法及傳染病防治法等相關法令規定精神作出規劃。