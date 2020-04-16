4黑衣煞狂砸禮儀公司　玻璃碎片噴滿地...疑地下業報復「抓耙仔」

▲4名黑衣人手持棍棒前往竹東的禮儀公司砸大門。（圖／業者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹東鎮生命禮儀館13日晚間遭4名黑衣人持棍棒砸毀大門玻璃，有網友將影片上傳至臉書社團，遭砸大門口的蔡姓業者懷疑，可能是日前有非法殯葬業被檢舉，因此懷恨在心，找來黑衣人砸店報復。警方獲報後也展開調查，將調閱監視器追查相關嫌疑人。

位於新竹縣竹東鎮生命禮儀館2019年底才啟用，屬合法的公辦民營禮儀館，由於竹東鎮上有多間非法禮儀公司，日前才傳出承攬營運的禮儀公司遭非法嚴重影響，而合法的蔡姓業者還因此向縣府提出檢舉，希望縣府能取締非法、保障合法。

蔡姓業者說，13日晚間4名戴棒球帽、口罩的黑衣人，分別手持棍棒衝到禮儀館門口，朝大門玻璃狂砸，大門玻璃幾乎全砸光，滿地都是玻璃碎片，他也懷疑可能是自己日前檢舉遭到挾怨報復。警方表示，業者16日上午前往報案，目前警方已著手偵辦，也將調閱監視器找出嫌疑人傳喚到案說明。

▲▼黑衣人砸完大門後快閃離開。







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警方表示，業者16日上午前往報案，目前警方已著手偵辦，也將調閱監視器找出嫌疑人傳喚到案說明。