臉部動刀4部位！27歲OL「瞳孔放大」離奇送命…醫曝：全麻後一直無法甦醒

▲涉事醫院。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

4月18日，在四川大學華西醫院重症監護室救治4天之後，27歲的小薇（化名）最終沒能醒來，年輕的生命就此終結。4天前，她在成都一家名為嬌點醫學美容的醫院，做了4項整形手術，但術後遲遲沒有甦醒，被轉到了華西醫院重症監護室，並被查出腦部受損。

據《紅星新聞》報導，4月14日下午6點半左右，小薇弟弟李興（化名）接到了姐姐的一位朋友打電話過來，稱姐姐麻醉還沒有醒過來，讓他去一趟醫院。

隨後，李興趕到了嬌點醫學美容醫院，經過向院方了解，得知姐姐做了整形手術，而且已經被送到了四川大學華西醫院，「對於當時的情況，醫院方面一致跟我們說，我姐姐生命體征都很正常，後來連續幾天，醫院沒有告訴我們更多的情況，我們也不太清楚，直到姐姐去世。」

4月18日，李興和家人接到了小薇去世的通知。四川大學華西醫院出具的小薇的死亡醫學證明顯示，她因「發現雙側瞳孔散大5+小時」入院，住院診療與搶救過程中，腦部損傷，在經過一系列治療後，於4月18日早上8點34分出現血壓下降，上午10點37分臨床死亡。在死亡診斷中，包括右側額顳頂部硬膜下血腫，右側大腦半球大面積腦梗，腦疝，右側大腦前動脈，右側中動脈梗塞等。

▲死亡證明。（圖／翻攝自紅星新聞）

「好端端的一個人，就這樣沒了。」拿著表述複雜的死亡證明，李興和家人腦子一片空白。由於在小薇去世前，經歷了整形手術、麻醉未醒，家人找到了嬌點醫學整形醫院，希望得到一個說法。

李興說，4月18日，醫院方面提供了小薇做整形手術前後的手續，並於當日下午和他們進行過協商，但雙方並未達成一致。

根據醫院方出具的小薇手術前後的材料顯示，手術前，小薇做了CT、抽血等一系列體檢，未有身體異常。而醫院方在術前小結中提到，術前檢查未見明顯手術禁忌症。院方同時提供了簽有小薇名字的麻醉知情同意書、植入材料治療知情同意書。

院方的手術記錄單上顯示，小薇術前診斷為雙側顴弓顴骨高突、雙側下頜角肥大、雙側咬肌肥大，手術名稱為雙側顴骨顴弓降低術、雙側下頜角長曲線截骨術、雙側外板部分截除術以及雙側咬肌部分切除術。

4月14日當天，小薇在上午11點20分全麻之後進行手術，於下午3點半手術結束。嬌點醫學美容醫院一位負責人表示，小薇整個手術過程非常順利，手術後的生命體征都是正常的，但就是醒不來，因此採取了轉院治療的措施。

在嬌點醫學美容醫院關於小薇出院時情況和麻醉甦醒記錄上顯示，14日下午4點過，小薇未蘇醒；醫院方面諮詢了院外麻醉科專家，對小薇採取了相應的檢查和頭部降溫、甘露醇靜脈滴注的措施，又諮詢了四川大學華西醫院醫生後，該醫生考慮懷疑顱內病變，於是於下午8點45分建行小薇轉出了醫院。

嬌點醫學美容醫院負責人稱，「我們在面部做的手術，但在顱內出血，目前沒有直接的證據，證明小薇去世的原因跟我們這個手術直接相關，死者有沒有基礎性的病變，或者我們的手術是不是其中的一個誘因，這個我們說了也不算，我們希望死者家屬走法律程序，對死者進行屍檢，如果是我們的責任我們肯定不會推卸。」

小薇家人到醫院討說法期間，嬌點醫學美容醫院轄區街道辦、警方也介入了事情的調解中。據芳草街街道辦一位副主任表示，4月15日，芳草街街道辦事處接到投訴後，到達現場進行了調查處理，並要求醫院全面配合患者家屬積極進行救治，「該美容醫院的相關資質、經營和診療證照是齊全的。」

4月18日患者經搶救無效宣佈死亡後，街道辦、派出所、社區工作人員再次到達現場進行了調查處理，「在4月18日下午，街道辦組織院方和小薇家屬，進行過一次協商，但雙方就具體的金額沒有說好，如果協商不好，死者家屬可以通過醫療事故鑑定或司法途徑進行解決。」

據弟弟李興說，家中五姊妹，老家在瀘州瀘縣；小薇排行老三，是他的三姐。李興和小薇在成都工作，「小薇是業務員，我和姐姐沒住在一起，平時偶爾見面，從沒有聽她說過要去做整形手術。」

18日下午，李興及家人表示，已經聯繫律師啟動司法程序，而當日晚些時候，他又表示，家人再一次和院方進行了協商。不過，目前仍無結果。

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