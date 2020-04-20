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超正姐妹花散步遇死劫！「豪車索命」家附近慘死…司機落跑「身分是官員」

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▲▼2姐妹飯後散步，竟被豪車撞死。（圖／翻攝自微博）

▲姐妹飯後散步，竟被豪車撞死。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

河北霸州市日前發生一宗嚴重交通事故。年輕兩姐妹晚上吃完飯，出門散步竟遇死劫，被一輛豪車撞到，慘死在家附近。事發後，肇事司機竟選擇逃逸，1日後才到警局自首，目前已被拘捕。據陸媒披露，肇逃司機為該市政協委員。

據《燕趙都市報》報導，據霸州警方通報，14日20時41許，霸州市金各莊紅綠燈西側公路發生一起交通事故；該市南孟鎮東陶村17歲女孩小倩（化名）和21歲表姐小琳（化名）一起外出散步，走到田各莊村北的公路上時，被一輛黑色荒原路華（Land Rover）撞倒。

事後，司機肇事逃逸。因為好心路人發現，打電話報警，兩位女孩才被送往醫院救治。當日晚，小倩在入院搶救1個多小時後，不治身亡。17日，姐姐小琳因腦組織損傷嚴重，也搶救無效身亡。

據了解，17歲的小倩在衡水中學讀高二。21歲的小琳在石家莊某大學讀大一，父親早逝，由母親一人養大。這樣的噩耗，也讓兩個家庭陷入巨大的悲痛中。

4月15日11時許，在距離事故現場約3公里的一家汽車修理店中，涉事越野車被女孩家人找到。15日晚，肇事逃逸的臧姓司機才到警局自首。

事後，臧男被揭發為霸州市政協委員。霸州市政協辦公室工作人員就事件回應，按照政協的規章制度，公安會將案通知該辦公室；而政協將按照章程中關於人事管理辦法，按程序作出相應處理。

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