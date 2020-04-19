誰命令敦睦艦隊出航？國民黨團提5大質疑　籲最短時間釐清責任歸屬

▲敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）



記者楊蕓／台北報導

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎，截至19日共有24人確診。立法院國民黨團發布聲明，要求國防部及行政院必須在最短時間內釐清相關人員的責任歸屬，同時海軍必須全面性大規模篩檢及檢討，此外，國民黨團提出5點質疑要求國防部、行政院釐清，包括是誰命令敦睦艦隊出航、出發前是否針對疫情可能影響進行沙盤推演以及由哪個單位決定各機關口罩分配數量等。

國民黨團表示，海軍官士兵為執行交付上級任務，在防疫口罩不足卻受命出航的狀況下，不幸感染新冠肺炎，影響國軍戰力，「國防部長、參謀總長、海軍司令同時必須居家自主隔離，這是何等嚴重的國安危機。」

國民黨團要求，國防部及行政院必須在最短時間內釐清相關人員的責任歸屬，同時海軍必須全面性大規模篩檢及檢討，不能讓疫情在輕忽下蔓延擴大。此外，已請立法院外交及國防委員會召委呂玉玲變更議程，於22日邀請相關單位赴立法院進行報告，確認海軍為何出現如此大的防疫破口。

在立法院進行專案報告之前，國民黨團提出5大質疑，要求海軍、國防部、行政院必須先行回答。包括：在敦睦艦隊出發前，各行政部門已公告暫緩公務人員出國，為何國防部堅持讓敦睦艦隊出航，是誰下的命令；敦睦艦隊回國過程中，出現艦上官兵可能染疫的狀況，回國後為何還是如期舉行大型集體活動，廣邀軍政高層出席，導致海軍及國防戰力瞬間癱瘓。

國民黨團質疑，國防部在出發前是否針對疫情可能影響進行沙盤推演？磐石艦同時為油彈補給艦有負壓隔離病房，為何没有超前部署防範未然；另外，海軍及國防部必須公告在疫情曝發前，國軍各軍種每日可使用口罩的數量，為何辛苦的國軍官兵拿不到充足的口罩，是由哪個單位決定各機關口罩分配數量？

國民黨團表示，敦睦艦隊700多位官兵回台休假返鄉後，臨時才被緊急召回受檢，休假期間足跡疫情調查為浩大工程，疫情調查範圍是否要擴大調查超前部署？如何在最短時間內完成？是否必須動用地方醫療體系及團隊？應立即與相關地方政府充分合作。

國民黨團呼籲，疫情發展瞬息萬變，國民黨團與國軍基層官兵在一起，只想知道為何敦睦艦隊必須在此刻出航？防疫口罩數量為何如此不足？疫情回報過程是否出現人為的隱瞞？全民要知道真相，不希望此次疫情將所有責任都推給染疫及看診的基層官兵。

其他人也看了這些…

►海軍磐石艦群聚「一夜暴增21官兵確診」！

►影片曝光！海軍到帛琉沒戴口罩 還拿國旗和正妹牽手跳舞

►防疫優先！海軍官校確定「即刻開始停課2週」

更多熱門新聞…

►爆3確診...政戰學院即日停課2周 21密切接觸者進隔離寢室

►敦睦艦隊24人染疫！ 國防部：航程顛簸「頭痛很常見」

►敦睦艦隊磐石艦24人確診！ 副司令向國人「致上最大歉意」