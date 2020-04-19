4歲童「想飛天」急墜16層樓亡！爸開窗通風關鍵33分鐘曝光…嬌小身軀從此冰涼

▲傑西與兄弟是雙胞胎。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國紐約一戶家庭來到佛羅里達州好萊塢過生活，但到了11日這天悲劇發生，在爸爸把距離房間床舖的其中一扇窗戶打開通風後，一名從小夢想飛翔的4歲男童被發現自16層樓高的住處墜落不治。警方現已展開調查。

綜合當地媒體《太陽哨兵》（Sun-Sentinel）等外媒報導，年僅4歲的男童傑西（Jesse Delduca）與家人們同住，外傳已在佛州生活至少一個月以上，11日上午一如往常，與家人同在16層樓住處內。到了上午11時20分左右，現年51歲的父親菲爾（Phil Delduca）把傑西房間的一扇窗戶打開通風後，離開房間。

過沒幾分鐘，他再度回到房間，發現找不到傑西的身影，且窗戶紗窗有部分彎曲，於是把它取下來放在床上，並關上窗。接著，同行出遊的阿姨也進入房內，發現紗窗擺放的位置很奇怪，憑著直覺打開窗戶往下看，驚覺傑西嬌小身軀已經躺在一樓地面。

一家人隨即跑去大廳請求服務生撥打電話求救，但當時傑西已經一動也不動，毫無反應。法醫辦公室16日表示，傑西當日上午11時53分被宣告不治，為意外身亡，陳屍在距離住處公寓大樓約莫3公尺的地方。根據報案服務人員的說法，他當時聽到很大「碰」的一聲。

傑西母親伊莉莎（Eliza）心痛不已，坦言愛兒其實一直以來都懷著飛翔的想法，且事發當日，她還在臉書分享兄弟倆繪製復活節彩蛋的照片。她事後發文說，「再見了我們的傑西寶貝兒，我的天哪，這真的好痛，請為我們祈禱。」