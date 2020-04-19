8百萬孩童悶家中35天！西班牙擬開放有條件外出　封城令再延至5/9

▲ 西班牙數百萬兒童因新冠肺炎被迫關在家中。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙累計18.4萬人感染新冠肺炎（COVID-19），其中1.9萬人死亡，災情僅次於美國，但近日疫情稍稍緩和。該國總理桑傑士（Pedro Sanchez）18日表示，將要求國會同意，將全國封城令延長至5月9日，但放寬對兒童限制。

西班牙800萬兒童3月14日起被強制待在室內，已經在家中度過5周。西班牙兒童權利聯盟（Spanish Children's Rights Coalition）警告，兒童的身體及精神健康可能因此出現問題，呼籲當局允許他們外出玩耍或運動。身為人母，巴塞隆納市長科洛（Ada Colau）也懇求政府，「這些孩子需要外出。別再等了，解放孩子們吧！」

桑傑士18日在電視記者會上表示，「西班牙已經擺脫最極端的時期，遏制疫情大流行的殘酷衝擊」，但將要求國會，持續實施封城令至5月9日，因為目前為止取得的防疫成果尚不夠充分且脆弱，不能毀於一次倉促的決定。

至於兒童，桑傑士說明，計畫在4月27日起放寬規定，「他們將有機會離開家中，一天中有一段時間可以呼吸新鮮空氣」，允許有條件外出。他19日將與各地區領導人商討細節，並聽取兒科醫生建議。有報導指出，僅有12歲以下兒童限制放寬，但目前未獲證實。

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