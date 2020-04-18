　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國內395新冠病例面貌公開！張上淳揭：最大宗仍是年輕族群

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼0414中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（18）日分析國內395例新冠肺炎確定病例，其中最大宗仍集中在20～29、30~39歲的年輕年族群，接著則是60歲以上年長族群。進一步分析原因，年輕族群因為是出國讀書、留學的主力族群，年紀大則是參與旅遊團得到感染回國。

▲確定病例發展年齡層分布。（圖／記者嚴云岑攝）

請繼續往下閱讀...

▲確定病例發展年齡層分布。（圖／記者嚴云岑攝）

張上淳表示，國內395案當中男性185人、女性210人，女性比較多，其中55為本土病例，340例為境外移入，又以源自美國最多，接著是英國、法國、西班牙、土耳其等。

進一步分析年齡層，以20~29歲133案最多，接著是30~39歲90案，張上淳解釋，年輕人主要是出國讀書、留學的主力族群；另外分析也發現，比較高危險的大於60歲個案則列第三有59例，該族群主要是參與旅遊團得到感染後回國。

至於病例嚴重程度，其中有278例屬於無併發症輕症個案(含無症狀感染者22人)，輕度肺炎則有87案，嚴重肺炎或者急性呼吸窘迫症候群者有30人，其中目前仍使用呼吸器在加護病房治療患者有11人。

395案當中已經出院160人，仍住院中229人，死亡6人，其中已經三採陰性、可以解除隔離者有178人，部份還在住院評估中。張上淳說，近期治癒數已經接近一半，最近解隔離速度有加快。

ET快訊
軍艦抵帛琉辦兩天歡迎晚會　3人確診住「12人船艙內」！
最新3確診關係曝光！他揪海軍「恐怖下船足跡」　網怕爆：誰放人
快訊／蔡英文迎接敦睦艦隊回國有感染風險？　總統府回應了
海軍敦睦艦隊染疫　接觸者匡列3軍艦700多人
敦睦艦隊「3名20多歲實習兵」確診　高雄、台中、桃園採檢確診
快訊／海軍3人染新冠肺炎！艦隊實習住同寢室
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下船合照「官兵都沒戴口罩」？國防部未否認：找出未能落實的原因

敦睦艦隊3人確診！　指揮中心將蒐集700官兵通訊發「類細胞簡訊」

前衛生署長楊志良示警「台灣未來不樂觀」！　陳時中：這是隱憂

有望免費配送口罩至中小學？陳時中鬆口「不是不考慮」　認最擔憂「這件事」

避免群聚！幼兒園畢典「不開放家長觀禮」　媽超想哭...網爆共鳴：等3年了

3天零確診「景點、夜店現人潮」 陳時中喊話：不是放鬆的時候

帛琉「零確診」敦睦艦隊卻染疫　陳時中：高度懷疑有潛藏病例

軍艦抵帛琉⋯辦兩天歡迎晚會！　12人船艙內「3人不幸中鏢」

最新3確診關係曝光！他扮柯南揪海軍「恐怖下船足跡」　網怕爆：誰放人？

軍艦9日靠港3人染疫⋯蔡英文當日有接見！國防部：官兵沒下艦、總統無登艦

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

中信兄弟吉祥物「看台燙衣服」　ESPN記者噴笑轉發：無法專心

蘆洲騎士跨雙黃線「逆向直衝3秒」對撞公車遭彈飛...頭重創內臟破裂

走失汪浪一天「跑到公司尋主人」　櫃台通知有狗外找！她驚：怎會

初嚐超人氣拉麵！鋪滿雞佛、青蔥　他激推「脆皮蝦子煎餃」：鮮味十足

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

下船合照「官兵都沒戴口罩」？國防部未否認：找出未能落實的原因

敦睦艦隊3人確診！　指揮中心將蒐集700官兵通訊發「類細胞簡訊」

前衛生署長楊志良示警「台灣未來不樂觀」！　陳時中：這是隱憂

有望免費配送口罩至中小學？陳時中鬆口「不是不考慮」　認最擔憂「這件事」

避免群聚！幼兒園畢典「不開放家長觀禮」　媽超想哭...網爆共鳴：等3年了

3天零確診「景點、夜店現人潮」 陳時中喊話：不是放鬆的時候

帛琉「零確診」敦睦艦隊卻染疫　陳時中：高度懷疑有潛藏病例

軍艦抵帛琉⋯辦兩天歡迎晚會！　12人船艙內「3人不幸中鏢」

最新3確診關係曝光！他扮柯南揪海軍「恐怖下船足跡」　網怕爆：誰放人？

軍艦9日靠港3人染疫⋯蔡英文當日有接見！國防部：官兵沒下艦、總統無登艦

下船合照「官兵都沒戴口罩」？國防部未否認：找出未能落實的原因

瑪嘉斯帝推黑魂限定版　強大彈道控制裝置專為男性打造

黎智英返家後被逮捕！港警大圍捕已有11位民主派人士被抓

《夫婦的世界》每集預算千萬台幣！超越「婆媽狗血劇」的4大理由

敦睦艦隊3人確診！　指揮中心將蒐集700官兵通訊發「類細胞簡訊」

前衛生署長楊志良示警「台灣未來不樂觀」！　陳時中：這是隱憂

有望免費配送口罩至中小學？陳時中鬆口「不是不考慮」　認最擔憂「這件事」

英超球隊開會想6月中復賽　閉門爭取每場直播、都要接受檢測

避免群聚！幼兒園畢典「不開放家長觀禮」　媽超想哭...網爆共鳴：等3年了

三菱「4x2 六輪得利卡」 間諜照捕獲！有望提升載重抓地表現

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

生活熱門新聞

疾管署公告SFTS列法定傳染病

婆婆算命取名！媳哭：要我3選1　網勸會恨妳

武漢封城情侶關在家「做到厭煩」

快訊／再新增3例新冠肺炎！海軍敦睦艦隊染疫

台灣連2日0確診　前衛生署長憂：不樂觀

酒店妹被帶出場沒感染人　陳時中揭原因

台灣防疫有成　張上淳：全靠3件基本功

連2天0確診！永和妹曝「台灣奇蹟非偶然」

「抱歉了是陽性！」她吃飯舌頭鈍鈍的…染疫22天只付1%醫療費

海軍敦睦艦隊染疫接觸者匡列「3軍艦700多人」

旅美夫妻回台爭議　高檢署要查了

敦睦艦隊「3實習兵」確診新冠肺炎

1.8萬罰款拖4年！律師：執行署官員比較弱勢

網美爆乳打卡地「暗藏奪命危機」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

諾貝爾獎得主：新冠病毒是人造「武漢實驗室流出」

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

疾管署公告SFTS列法定傳染病

婆婆算命取名！媳哭：要我3選1　網勸會恨妳

方形機身回歸！新iPhone外型曝光　瀏海、邊框大幅收窄

同居男友躲廁所玩手遊！她見心碎一幕

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

驚！新冠肺炎「去年9月就人傳人」爆發點非武漢

Rain花3個月減重10kg「超尖V臉、肌肉還在」

WHO讚美台灣防疫　但迴避能否參與WHA

東南亞最大關聖帝君雕像瞬間崩塌

武漢封城情侶關在家「做到厭煩」

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

快訊／再新增3例新冠肺炎！海軍敦睦艦隊染疫

企業紓困員工減薪！網怒：觀光紓困這三小

更多

最夯影音

更多
俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去
韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面