國內395新冠病例面貌公開！張上淳揭：最大宗仍是年輕族群

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（18）日分析國內395例新冠肺炎確定病例，其中最大宗仍集中在20～29、30~39歲的年輕年族群，接著則是60歲以上年長族群。進一步分析原因，年輕族群因為是出國讀書、留學的主力族群，年紀大則是參與旅遊團得到感染回國。

請繼續往下閱讀...

▲確定病例發展年齡層分布。（圖／記者嚴云岑攝）

張上淳表示，國內395案當中男性185人、女性210人，女性比較多，其中55為本土病例，340例為境外移入，又以源自美國最多，接著是英國、法國、西班牙、土耳其等。

進一步分析年齡層，以20~29歲133案最多，接著是30~39歲90案，張上淳解釋，年輕人主要是出國讀書、留學的主力族群；另外分析也發現，比較高危險的大於60歲個案則列第三有59例，該族群主要是參與旅遊團得到感染後回國。

至於病例嚴重程度，其中有278例屬於無併發症輕症個案(含無症狀感染者22人)，輕度肺炎則有87案，嚴重肺炎或者急性呼吸窘迫症候群者有30人，其中目前仍使用呼吸器在加護病房治療患者有11人。

395案當中已經出院160人，仍住院中229人，死亡6人，其中已經三採陰性、可以解除隔離者有178人，部份還在住院評估中。張上淳說，近期治癒數已經接近一半，最近解隔離速度有加快。