台東鐵馬道鋪面更新及週邊環境營造　將打造運動遊憩核心區

▲▼台東縣長饒慶鈴前往鐵馬道關心工程進度。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東市山海鐵馬道為市區最美的休憩空間，台東縣府將分階段進行博愛路至新生國中第二鐵橋部份木棧道鋪面更新，預計9月初完工；另外鯉魚山下的桂林北路大排周邊的環境改善工程也持續的進行中，未來可以與周邊環境串連起來。縣長饒慶鈴期待營造台東優質的運動遊憩休閒的場域。

▲山海鐵馬道是台東市區最美的休憩空間。



縣府建設處代理處長蔡勝雄表示，鐵馬道除了鋪面更新及增設無障礙坡道，縣府更規劃了「回驛計畫」，將導入景觀規劃設計、民眾參與機制，提升都市景觀美質，並以臺東日常的生活美學來形塑出一段屬於縣民共有的故事廊道，提升城市美感，未來也將設置打卡景點，並以台東在地原素為主，吸引更多縣民及遊客。另外大排改善將延伸上下游，上游銜接鐵馬道，下游接至長沙街，營造整體廊道。鯉魚山的入口廣場也將一併改善，拆除圍牆，形成開放廣場，更便於縣民朋友使用。

▲▼木棧道鋪面更新，目前進度已完成85%，預計9月初完成。





縣長饒慶鈴表示，台東市山海鐵馬道為市區最美的休憩空間，鐵馬道的更新分3段進行，全部工程大約在9月初就可以全面完成，同時還規劃了「回驛計畫」，導入景觀規劃設計，讓民眾一起參與，提升都市景觀美質，歡迎大家參與鐵馬道「回驛計畫」的工作坊，腦力激盪，提供寶貴的意見。



桂林北路大排改善將延伸上下游，上游銜接鐵馬道，下游接至長沙街，完成後將營造整體廊道景觀。鯉魚山的入口廣場也將一併改善，拆除圍牆，形成開放廣場，更便縣民朋友使用。

台東縣民期待未來鐵馬道、鯉魚山、體育場及鐵花村周邊的改變，打造民眾優質的休閒娛樂運動的場所與區域。