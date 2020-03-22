上千大陸留學生想從紐約逃回家！女主播憂「在台轉機」成防疫破口

▲桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，有旅客穿著雨衣充當防護衣。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

各國新冠肺炎疫情嚴重升溫，台灣目前至昨天累計153例確診，其中120例都是境外移入。前東森新聞主播翁琬柔在臉書粉絲專頁PO文提到，現在台灣機場「轉機」問題必須重視，因為在紐約的大陸留學生準備逃回大陸躲疫情，但政府卻沒有禁止外籍人士在台轉機，希望在機場工作的朋友們一定要小心。

翁琬柔表示，自己得知一個令人震驚的消息，也希望政府及防疫中心正視在台灣機場「轉機」的防疫破口。因為大陸室友問她，「妳有收到台灣政府要禁止外籍人士在台灣轉機的消息嗎？」。她回「目前沒有，怎麼了？」

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▲翁琬柔希望政府能正視外籍人士在轉機問題。（圖／記者李毓康攝）



該名室友接著告訴翁琬柔，上千個在紐約的大陸留學生要躲疫情準備逃回大陸，光是經由台北轉機的人，就占滿了2個微信群組，總數超過700人。翁琬柔指出，大家都知道，紐約是疫情的重災區，知道要入境台灣的旅客會受到嚴格的檢疫，但是轉機人士呢？

翁琬柔提到，前幾天傳出上海境外移入案例就曾經在台北轉機，今後還有上千個人打算從北美飛往台北轉機，這件事情，值得受到關注，也請在機場工作的朋友口罩戴緊、務必小心。對於此狀況，中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥僅回應，該問題今天下午記者會會說明。