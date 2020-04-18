影／敦睦艦隊3人染疫！帛琉0確診…前台大醫揭「感染源從何來」：各有不合理之處

記者李佳蓉／綜合報導

台灣好不容易在近日「3次掛零」，卻在今（18）日又再現新冠肺炎確診。中央流行疫情指揮中心宣布新增3例境外移入確診，均為20多歲的敦睦艦隊實習生及軍人，將匡列3軍艦共700多名接觸者。究竟其屬本土或境外移入？前台大感染科主治醫師、現為知名旅日部落客「林氏璧」對於3人發病日及感染源發表個人看法，「各自有不合理之處」。

▲▲蔡英文9日至左營軍港歡迎海軍敦睦遠航訓練支隊返國。（圖／翻攝總統府flickr）

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指揮中心表示，我國今日新增3例境外移入個案，均為20多歲男性，在我國某艦隊實習與工作，住同寢室。案396於4/12出現頭痛、嗅覺異常情形，4/15下船後返家並自行就醫，4/17再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4/17就醫並採檢通報，均於今日確診。

敦睦艦隊3例確診算是本土或境外移入？前台大感染科主治醫師林氏璧在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》PO文指出，該艦隊於2/21登艦，3/12～15停帛琉且人員多半在旅館，4/9回台後在船上多隔離6天，待4/15滿30天後下船，「新冠的潛伏期14天早已超過，所以船上700多人中應該已經有無症狀感染者或是輕症者，再傳染給此三人。」

▲台灣今天又新增3例確診個案。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

林氏璧分析傳染源從何而來，「本土境外兩者都有可能，但各自有不合理之處。」他說，在帛琉即受到感染或是台灣有本土案例上船皆無法排除，「時間拖得很長，可能已經傳了好幾代了，只是多半的人都是輕症或無症狀所以被漏掉了。」

面對檯面上屬零確診的帛琉，台灣還曾透過視訊遠距採檢的方式協助疑似感染新冠肺炎的駐帛琉之美國籍醫護人員。林氏璧認為，測到目前應該都是陰性，「當然無法排除一定沒有就是了。」他個人也傾向於感染源可能是帛琉，「因為如果是2月開始就有人在船上可以傳染給大家，就算無症狀比例再高，應該到現在早就爆炸了。但也無法完全排除本土的可能性。」

提及3名確診均有「嗅覺異常」症狀卻未提早通報，恐有隱匿之嫌？林氏璧說，可能是學生們未回報該症狀，否則有胸腔內科背景的醫官應該不會放過，「我很擔心船上所謂回報症狀會不會只是在量體溫而已，這個病毒早就跳脫SARS時代的防疫思維了呀。」

▲敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

「而這也不能怪學生們不通報，我覺得這不太能算有隱匿，因為不教而殺謂之虐。」林氏璧說。嗅覺異常的現象全球在3月後才發現，指揮中心4/1將其列入通報定義，他質疑「但學生們沒有嗅味覺改變可能是新冠症狀的醫學新知，能怪他們嗎？」

新冠肺炎疫情肆虐全球，日前法國戴高樂號也爆發染疫，台灣也於今日爆出2名實習生加1名軍人確診，林氏璧呼籲「軍中的新冠教育要加強啊！」也強調若士兵們都有向醫官回報嗅覺異常，那就是醫官嚴重失職了。