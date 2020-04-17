六都防疫滿意度民調　黃偉哲82.1％僅次新北市排名第2

▲台南市長黃偉哲為擔心疫情打擊地方經濟，他多次在臉書等社群平台發聲、親自策劃「台南好麵」、「台南好罐軍」、「台南好鬆」推銷台南農特產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣對新冠肺炎防疫表現亮眼，全世界有目共睹，從中央疫情指揮中心、地方政府、醫護人員、民間企業與民眾，全力投入防疫工作，一份六都首長防疫滿意度調查出爐，新北市長侯友宜以88.3％的超高滿意度排名第1，台南市長黃偉哲82.1％及桃園市長鄭文燦76.6％分居2、3名，3人防疫成效都受到市民的高度肯定。

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自從1月新冠肺炎在台灣爆發以來，不僅全台，全世界都陷入了這股疫情風暴，台灣因有2003年SARS的血淚教訓，馬上以超前部署的心態，以一連串的有效的公衛政策對抗疫情，讓台灣成為全世界少數力抗新冠肺炎疫情，表現十分亮眼的國家，獲得歐美各國讚許，紛紛向台灣取經，台灣政府也樂於分享防疫經驗，贏得許多掌聲。

台南市政府指出，1份由遠見調查研究中心在3月份進行「六都防疫滿意度調查」，針對住在六都的4000多位民眾進行電話訪談，並針對六都市長的防疫表現和相關政策所進行的滿意度民調結果顯示，新北市長侯友宜以88.3％的超高滿意居冠，台南市長黃偉哲以82.1％排名第2，桃園市長鄭文燦以76.6％居第3。

與新北市長侯友宜一樣，滿意度突破8成的台南市長黃偉哲，自疫情爆發以來，每天都兢兢業業投入防疫工作，領導市府各局處，除遵照中央疫情中心的政策指示，隨時調整台南市防疫政策外，更要求各局處依據其業務職掌進行防疫分工，動員民政、衛生、警察、消防、環保、觀光、教育、社會…等等，進行各項防疫措施，全力防止社區傳染發生。

黃偉哲除邀集地方企業，投入「國家隊」行列，全力生產防疫口罩及防疫酒精等防疫物資產量。更指示社會局積極連結社會資源媒合各界善心物資，募集到9300份關懷包，支援居家隔離、檢疫民眾，務必配合防疫政策待在家中不外出，保護自己也保護他人。

在清明連假中南部景點湧現觀光人潮，中央擔心人流群聚變成防疫破口，黃偉哲動員市府、警察及「五民力」，親自率隊前往花園夜市等，勸導民眾要有防疫觀念，遵守社交安全距離，台南市警局所轄15個分局，在黃偉哲指示下，利用各項路檢、臨檢勤務，會同市府其他單位，前往傳統市場、夜市、大賣場、觀光景點…做防疫宣傳，做到只要有人潮，就可以看到宣導人員手持大聲公、標語牌，一再請託市民，戴口罩、手部消毒、勤洗手、維持社交距離等防疫觀念。

黃偉哲為擔心疫情打擊地方經濟，他多次在臉書等社群平台發聲、親自策劃「台南好麵」、「台南好罐軍」、「台南好鬆」推銷台南農特產品，並舉辦農特產特賣會，力促台南蔬果，更遠征東森購物推銷台南關廟「金讚鳳梨」，這幾天更賣起台南美食之「特色便當」，使出渾身解數，鼓勵大家網購消費搶救台南的產業不被疫情擊垮。

由於黃偉哲親自代言台南各項農特產品，身材跟樣有些「走樣」，有網友耽心的問黃偉哲的體重怕回不去了，黃偉哲也霸氣地說：「只要是為了台南好，他都不在意」。黃偉哲的努力與用心，台南市民看到了！黃偉哲的滿意度民調高達8成以上，這就是台南市民給黃偉哲的熱烈「掌聲」！

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