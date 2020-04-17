屏東內埔警取消年度警友大會　不當「逆時中」

▲屏東縣內埔警分局取消警友會員大會，表揚資深顧問 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

農曆年後，各警察機關即投入各項新冠肺炎防疫協助工作，內埔警分局原規劃2月下旬舉辦之警友會員大會，因疫情的考量延至4月中旬辦理；熟料「新冠」難纏，該分局及警友辦事處為使同仁能專心防疫工作及避免群聚感染，決定取消本年度的警友會員大會。

▲▼頒發聘書。

但為表示該警分局及辦事處對顧問的重視，由公關組長巴龍祥與辦事處主任白敦仁親自造訪58名顧問，並逐一頒發本年度聘書。各顧問對於取消的會員大會及餐敘，雖表遺憾；但對於分局及辦事處親頒聘書的「厚禮數」，均表示「唯一支持內埔分局」來相挺。

分局分局長蔡耀順為求慎重，利用16日的主管會報，頒發榮譽貢獻獎牌及滿十年以上資深顧問獎牌予前團長李秋源、副主任潘祥武、顧問林政松、李梅珍及陳金樹。

由於這是該分局警友辦事處成立以來，第一次對資深顧問的表揚，受獎的顧問多是地方頗富聲望的在地企業，無私、不求回報的貢獻，讓分局同仁心存感激。會中也由受獎的顧問代表白主任頒發該分局近期破獲的槍械、製毒工廠等破案獎金，感謝他們為地方治安的努力。

蔡分局長表示，警友辦事處是分局一支強而有力的後援部隊，辦事處無論是各項勤（業）務績優的破案獎金；或分局各項硬體設備的協助，都默默支持，鼓舞員警向卓越績效邁進。