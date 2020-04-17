近20年首次「3月沒有校園槍擊案」　美國人狂買槍囤家裡

▲雖然疫情讓槍擊事件大減，但美國槍枝銷售額卻大幅增加。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國受新冠肺炎疫情衝擊，各地學校自3月初開始便陸續關閉，藉此減緩病毒擴散，線上教學課程可能將延續到學期結束為止。這項措施也意外讓2020年3月份，成為美國近20年以來第一個，沒有發生校園槍擊事件的3月。

《華盛頓郵報》（Washington Post）記者克林科（Robert Klemko）在推特上表示，自從2002年以來，美國每年3月份都會發生校園槍擊事件，除了今年3月以外。

另據CBS News報導，美國國家校園安全中心和國家校園安全保護局也證實，自2002年3月起，每年3月都曾發生過校園槍擊案件，包括該年曾有一名13歲學生攜帶槍枝和一紙槍擊名單到學校，但在扣動扳機前先一步被學校職員制服。

事實上，2020年3月份，全美仍發生數起校園內槍擊案，但沒有任何一起符合典型大規模校園槍擊模式。關心美國槍枝暴力問題的Everytown for Gun Safety組織表示，2020年3月，全美共有7起槍擊案發生在校園內，其中4起為槍枝走火、1起為成年人在高中足球場開槍，另有2起發生在大學校區內，但沒有任何學生涉案。

根據《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）2018年刊登的一篇研究，槍枝問題已經成為美國年輕人第二大死因，僅次於車禍死亡。

不過，雖然校園槍擊案歸零，但全美槍枝銷售量卻創下新高。一位武器商店經理透露，近期商店來客量大增，大多數顧客表明，購買槍枝的主要原因是在隔離期間自保，同時也擔心疫情發展。

由於槍枝銷量激增，槍枝安全倡議者憂心，等到學校重新開學後，學生將面臨更加危險的環境，校園槍擊事件有可能顯著增加。

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